ASH İl Müdürlüğünde, “Göreve Yeni Başlayan Personele Yönelik Oryantasyon Eğitimi" programı

ASH İl Müdürlüğü Personel ve Eğitim Hizmetleri Birimi koordinesinde 4 gün sürecek "Göreve Yeni Başlayan Personele Yönelik Oryantasyon Eğitimi" programı başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci, hizmet modelleri ve programla ilgili bilgi verdi.

Ekinci, göreve yeni başlayan 71 personele 4 gün boyunca farklı başlıklar altında eğitim verileceğini ifade etti.

Ekinci, "Kurum personellimizin mesleki becerilerini artırmak ve kişisel gelişimlerine katıda bulunmak amacıyla hizmet içi eğitimi önemsiyoruz. Bugün başlayan oryantasyon eğitimiyle personelimiz kurumumuzun vizyonu konusunda önemli bilgiler edinecek. Bizler zor ve kutsal bir görevi icra ediyoruz ve bu önemli görevin bilincindeyiz. Oryantasyon programımızın verimli geçmesini diliyor, personelimize meslek hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Açılış konuşmasının ardından, ASH Bakanlığı tarafından emekli olan personel için düzenlenen teşekkür belgesi takdim edildi.

Daha sonra ASH İl Müdür Yardımcısı İsmet Erdal, Kurumun ve Birimlerin Genel Tanıtımı, Kurumun Vizyonu, Misyon ve Mevzuatı konusunda sunum yaptı.

Erdal, kurum vizyonunda eğitimlerin önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, son yıllarda sosyal hizmetler alanında önemli ve başarılı çalışmalara imza atıldığını söyledi.

Programda ASH İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci, Çocuk Hizmetlerine İlişkin İş ve İşlemler ve İlgili Mevzuat, ASH İl Müdür Yardımcısı Celal Bilen Engelli ve Yaşlı Hizmetlerine İlişkin İş ve İşlemler ve İlgili Mevzuat, Şube Müdürü Süleyman Duman, Aile ve Toplum Hizmetlerine İlişkin İş ve İşlemler ve İlgili Mevzuat, Avrupa Birliği ARGE, Mesleki Raporları, Aziziye Sosyal Hizmet Müdür Yardımcısı Gülnur Dadak, Yönetici, Personel Yetki Görev ve Tanımları ve Mesleki Rapor Uygulamaları, Şehit Yakınları ve Gazi Birimi Personeli Erhan Özçelik, Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Hizmetlerde İş ve İşlemler ve İlgili Mevzuat, Kadın Konuk Evi Müdür Yardımcısı Aynur Yılmaz,Kadın Hizmetlerine İlişkin İş ve İşlemler ve İlgili Mevzuat, Yakutiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Kılıç, Mesleki Etik İlke ve Kurallar, Basın ve Halkla İlişkiler Birimi Sorumlusu Gamze İspirli, sosyal hizmetlerde medyanın önemi, Avukat Adem Yeşilyurt Hukuk Hizmetleri, Korkmaz Şerifoğlu, İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Tedbirleri, Kıurumda görevli Şef Nazife Yavuzarslan ve personel biriminden Muhammet Polat Resmî Yazışma Kuralları ve Belgenet konularında sunum yapacak.

Eğitimler sonunda göreve yeni başlayan personel kuruma bağlı kuruluşları ziyaret edecek.