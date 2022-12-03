25 Mart Oltuspor’a Çelik hoca

Oltu 25 Mart Oltuspor, Trabzonspor’un eski futbolcularından İsmail Çelik ve A.Sebatspor’dan Veysel Çelik önderliğinde antrenmanlarına başladı.

Çelik hocalar bugün şehir stadyumunda ilk antrenmanlarına çıktı. 25 Mart Oltusporlu futbolcular açılış antrenmanına gereken ilgiyi göstermediler.

Oltu 25 Mart Spor’da açılışa sadece 7 futbolcu katılması İsmail ve Veysel Çelik’in moralini bozdu.

İsmail Çelik, “Antrenmanı 18 kişiye göre planladık ama futbolculardan sadece 7 tanesinin gelmesi antrenman planlarımızı bozdu” dedi.

Antrenman 7 futbolcuyla devam etti.