EĞİTİM İHRACATINDA HEDEF 10 MİLYAR DOLAR

Dış ticaret açısından tam kapasiteye ulaşamamasına rağmen Türkiye ihracat yolunda rekorlar yaparak ilerliyor. Dış ticarette, hizmet ihracatı Ekovitrin’in bu ayki genel gündemi olarak öne çıktı. Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Aydın, özellikle eğitim ihracatı açısından yüksek bir potansiyele sahip Türkiye’nin eğitimi önemli bir döviz kaynağı olarak ihracat kalemlerine yazdırabileceğini verdiği röportajla ortaya koydu. Doç. Dr. Aydın’a göre, Türkiye’nin hedefi toplam eğitim ihracatındaki gelirini 4 milyar dolardan 10 milyar dolara taşımak.

HEDEF DÜNYADA İLK 5 ARASINA GİRMEK

Ekovitrin dergisi giderek ağırlığını artıran mobilya ihracatını fuar projeksiyonunda masaya yatırdı. 2028 yılı hedefini 20 milyar dolar olarak belirleyen mobilya sektörü TÜYAP ve Uluslararası İstanbul Fuar Merkezi’nde eşzamanlı düzenlediği devasa fuarla gücünü gösterdi. Fuara bakan seviyesinde destek ve katılımla devletin gücünü arkasına alan mobilya sektörü dünyaya mal olmuş Türk tasarım ve trendlerini sergilerken küresel bazda ilk 5’e girmenin uğraşını veriyor.

YEREL SEÇİMLERDE BAŞKANLIK YARIŞI

Ekovitrin mahalli idarelerde dönüm noktası olabilecek 31 Mart yerel seçimlerini sayfalarına taşıdı. Büyükşehirleri öne çıkararak “İstanbul ve Ankara’da başkanlık için büyük yarış” başlığı ile AK Parti, CHP, İYİ Parti adaylarını isim isim veren Ekovitrin, mahalli idarelerde yapılan, yapılamayan ve yapılacak işleri bir bir sıraladı ve başkan adaylarının kazanma şanslarını yorumladı.

DÜNYA EKONOMİSİ BELİRSİZLİĞE GİDİYOR

Dünyanın sıcak çatışma adına istim üzerinde olduğu bu dönemde İsrail’in Filistin’e saldırıları, Kızıldeniz krizi, Ukrayna savaşı ve ABD’nin Orta Doğu ve Çin denizinde oynadığı oyunlar gölgesinde küresel ekonomiyi inceleyen Ekovitrin, dünya ekonomisinin sıcak çatışmalar ve daralma gölgesinde belirsiz bir noktaya doğru ilerlediğini haber, araştırma ve yorumlarla kaleme aldı.

DEPREM BÖLGESİNDE KONUT TESLİMATLARI

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 vilayeti ayağa kaldırma çalışmaları sürerken hükümetin ‘deprem bölgesinde yapılan konutları 1 yıl içinde teslim edeceğine dair’ sözü yerine geldi. Devlet – millet el ele bölgeye yapılan desteklerle depremden etkilenen vatandaşlarımız konutlarına kavuşmaya başladı. Konuyu derinlemesine işleyen Ekovitrin, konut ve işyeri teslimatlarına yönelik bilgiler verdi.

TEHLİKELİ MADDE VE AKARYAKIT LOJİSTİĞİ

Ekonominin tedarikte en önemli sektörü lojistikte bu ay ‘tehlikeli madde ve akaryakıt’ taşımacılığı konusunu işleyen Ekovitrin, uzmanların dilinden olayın önemini ve hassas noktalarını aktardı.

Ekonomi ve iş dünyası dergisi Ekovitrin, elektrikli araçlara yönelen otomotiv sektörünü, Borsa İstanbul ve diğer piyasalarla ilgili gelişmeleri değerlendirirken değişen iklime ve küresel ısınmanın ekonomilere olan etkisine vurgu yaparken dünyadaki iş dünyasının henüz bu alanda hazır olmadığına vurgu yaptı.

2019 yılından bu yana en düşük emekli aylığının asgari ücretin altında kalmasına yönelik haber / yorum, Hafize Gaye Erkan’ın yerine Fatih Karahan’ın getirilmesinden sonra TCMB’nin şahin politikalara devam edip etmeme kararı, küresel zenginler anketinden çıkan ilgi çekici sonuç ve Filistin’de savaşın nasıl durdurulacağına dair öneriler Ekovitrin Şubat 2024 sayısının konuları arasında yer aldı.

BALIKÇI KENAN VE İRAN GEZİ DEĞERLENDİRMESİ

Ekovitrin sadece ayın gündemini tutmakla kalmadı. Sosyal muhtevalı gelişmeleri de okuyucusuna aktardı. Balıkçı Kenan lakaplı Kenan Balcı’nın dünyada ilk, Türkiye’de tek olan deniz canlıları müzesini güzel bir röportajla sunan Ekovitrin, Mehmet Türker’in kaleminden İran’a yönelik bir gezi yazısıyla ülkedeki tarihi, coğrafi ve demografik röntgenini çekti.

EKOVİTRİN YAZARLARINDAN İSABETLİ YORUMLAR

Her ay olduğu gibi Ekovitrin yazarları değerli yorumlarıyla yine katkılarını sürdürdü. Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata “Belediye Başkanlıkları İçin Büyük Yarış” başlığı ile yerel seçimlere atıf yaparken Sedat Yılmaz “Dünya Savaşı Çıkarabilecek 3 Sıcak Bölge” başlıklı makalesiyle dünyadaki kritik noktalardaki sorunların en kısa zamanda çözülmesi gerektiğine dikkat çekti. Dr. Şaban Onur Viga bu ayki yazısında “Sürdürülebilir Ekonomi İçin Yeşil Finans” başlığını kullandı. Tuba Saraçoğlu da “İklim Değişikliğine Bağlı Küresel Isınmanın Ekonomiye Etkisi”ni değerlendirdi. Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan sağlık konusundaki yazısıyla “Omurga Dar Kanal Hastalığında Vidasız Ameliyat Tekniği”ni anlattı. Tümay Mercan ‘yönetim kurullarında kadına yer açın’ mesajıyla kadınlara iş hayatında daha pozitif bir yaklaşım gösterilmesini istedi. Lojistik yazarı Muammer Ünlü ise “Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde Konvoy Uygulaması ve Ücret Farkı”nı işledi.

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