Cumhuriyet’in 100. Kuruluş Yıldönümünde Eğitim ve Müteahhitlikte 3 Büyük Başarı

Cumhuriyet Türkiyesi’nin kuruluştan günümüze kadar ekonomik hikâyesini sayfalarına alan Ekovitrin, küresel 250 büyük müteahhit arasına giren 40 Türk müteahhidin, Türkiye Müteahhitler Birliği’nin düzenlediği törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödüllerini aldığını yazdı. Bu müteahhitlerden biri de Kuzu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Özen Kuzu olurken Özen Kuzu dünya müteahhitler sıralamasında 121’inci sıradan listeye girdi.

BAŞARININ SIRRI BÜYÜK ALTYAPI HAMLESİ

ENR Dergisi’nin 2022 yılına ait “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesine giren iş dünyasının ünlü isimlerinin açıklanması Cumhuriyet’in 100. Yıldönümü’ne denk geldiğini belirten Ekovitrin Ekim sayısında; listede 38. sıradaki Rönesans, 50. sıradaki Limak ve 53. sıradaki Enka’nın 40 müteahhitten ilk üçünü, 234. sıradaki Zafer, 247. sıradaki Doğuş ve 249. sıradaki Dorçe’nin 40 müteahhidin son üçünü oluşturduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ödül gecesinde yaptığı konuşmayı okuyucusuna aktaran Ekovitrin, Erdoğan’ın ifadesiyle müteahhitlikte dünyaca elde edilen başarının sırrını “Türkiye’nin hayata geçirdiği büyük altyapı hamlesi” olarak açıkladı. Ekovitrin, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren’in, “Teminat mektubu temininde büyük sıkıntı çekiyoruz. Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde hedeflere ulaşabilmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek talebinde bulunuyoruz” isteğini de sayfalarına aldı.

EĞİTİMCİLERİN ULUSLARARASI BAŞARISI

Ekovitrin’in Ekim 2023 sayısındaki diğer başarı hikâyesi; Avrupa Kalite Ödülü sahibi TBS Okulları kurucusu Mehmet Gültekin’in Türk eğitimine verdiği katkı olarak öne çıktı. Bu vesileyle İngiliz Kraliyet ailesi üyesi Edinburgh Dükü Prens Edward’ı Türkiye’ye davet eden Gültekin başarısını da perçinledi.

Ekovitrin; Türkiye’ye bir dizi ziyaretlerde bulunan Prens Edward, Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesini, Prens’in ardından Anıtkabir’i ziyaretini, İstanbul’da da TBS Okulları’nın gala gecesine katılan Prens Edward’ın, ziyaret günlerinde İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini de gezmesini fotoğraflarla okuyucusuna sundu.

Diğer taraftan kuruluşundan bu yana geçen 20 yıllık sürede 80 binden fazla mezun veren İstanbul Aydın Üniversitesi’nin (İAÜ) 18. Dönem Mezuniyet Töreni’ni iç sayfalarında geniş bir şekilde işleyen Ekovitrin, İAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın şölene dönüşen mezun töreninde yaptığı konuşmadaki, “Uluslararası düzeyde eğitim almış gençleri yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz” şeklindeki sözlerini spotlarına aldı.

TÜRKİYE HEDEFLERE KARARLILIKLA İLERLİYOR

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş Yıldönümü’nün kutlandığı Ekim’de, Ekovitrin özel sayı yayımladı. Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi tarihini, bazen olay, bazen rakamlarla tarihi süreç içinde sıralayan Ekovitrin 100 yıllık gelişmeleri kısa pasajlarla okuyucusuna aktardı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın “Ekonomimiz ‘Türkiye Yüzyılı Vizyonu’yla Büyüme Hedeflerine Kararlılıkla İlerliyor” başlıklı makalesine yer veren Ekovitrin, Bakan Prof. Dr. Bolat’ın, “Türkiye Yüzyılı’nda Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon ışığında, diğer alanlarda olduğu gibi iktisadi ve ticari sahada da gücünü artırma, küresel ticaretteki payımızı artırma, ihracat artışımızı sürdürülebilir kılma kararlığımız ilk günden itibaren devam etmektedir” ifadelerini sayfalarında kullandı.

YEREL YÖNETİM, FUARLAR VE LOJİSTİK

Ekovitrin’in Ekim sayısında üç önemli dosya daha sayfalarda yer aldı. İlk dosya yerel yönetimlerle ilgili Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Korgan Belediyesi’nin halka götürdüğü hizmetleri konu edindi. Ekovitrin, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in çöp alanını yaşam merkezi haline getirdiği Büyük Melet Projesi başta Çamlı Köşk ve Fener Adası projelerinin yerel yönetimlerde dönüşüm planlamalarına örnek olduğunu belirtti.

Yine yerel yönetimlere örnek olan Ordu Korgan Belediyesi’nin “halkla birlikte yönetim” anlayışını örneklerle aktaran Ekovitrin, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz’ın, “Mutlu birey, mutlu Korgan için çalışıyoruz” sözlerini okuyucusuna sundu.

FUARLAR DIŞ TİCARETE AÇILAN KAPILAR

Fuarlardaki havayı, “Eylül ayında gerçekleştirilen ve 2 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşan Uluslararası ZUCHEX Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ile HOSTECH by TUSİD Fuarı İstanbul’a damga vurdu. Sadece zücaciye sektörünün 7 milyar dolarlık ihracat hedefinin konuşulduğu ZUCHEX, küresel ekonominin durağan seyrettiği bir dönemde yoğun ilgi görmesi Türk iş dünyasını memnun etti” ifadeleriyle aktaran Ekovitrin, söz konusu sektörlerin önemli ihracat potansiyeli taşıdığını yazdı.

Her ay olduğu gibi diğer dosya ise Lojistik sektörüne ait idi. Anahtar teslim taşımacılık olan “freight forwarding”in ne olduğunu ve nasıl yapılacağını yazarların görüşleri ve röportajlarla yorumlayan Ekovitrin, taşımacılığın orkestra şefleri forwarder’lara özel sayfalar ayırdı.

YAZARLAR GÜNDEME IŞIK TUTTU

Ekovitrin Ekim 2023 sayısında yazılarında analizleriyle ufuk açan yazarlar Cumhuriyet’in 100. Kuruluş yıldönümünden ekonomiye kadar çeşitli fikirlerini paylaştılar. Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Şeref Özata “Yüzyıl…”, Bilal Koçak, “Cumhuriyet Tarihimizin En Güçlü Dönemi”, Ali Karabaş “Geleceğe Umutla Bakıyoruz”, Dr. Şaban Onur Viga, “Muhafazakâr Yatırımcı ve Portföyü”, Sedat Yılmaz “Enflasyona Göre Faizde Daha Yarı Yoldayız!”, Tuba Saraçoğlu “Başarılı Yönetim Nasıl Olur?”, Tümay Mercan “Kurumsal ve Bireysel Hediyeler Ne Anlatır?” ve HNR Dr. Musa Karademir, “2023 G-20 Zirvesi Bize Ne Söyledi, Ne Söylemedi?” başlıklı yazılarıyla gündeme ışık tuttular.

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