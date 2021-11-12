Turkcell, ‘Dijital Bahar’ ile sporu evlere taşıyor

İSTANBUL(AA) - Turkcell, Dijital Bahar Projesi kapsamında bir ilke imza atarak yaşlıların daha zinde yaşam sürebilmesi için evde takip edebilecekleri spor programı hazırladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, onlarca farklı egzersizin detaylı olarak anlatıldığı video içeriklerde, yetişkinler için faydalı birçok fiziksel hareket, spor eğitmenleri eşliğinde gösteriliyor.

Turkcell, güçlü altyapısı, yenilikçi teknolojileri ve sosyal fayda üreten projeleri ile yaşlılara hayatın her alanında destek olmayı sürdürüyor. 2021 Mart ayında hayata geçirilen Dijital Bahar Projesi’yle birlikte büyükler, teknolojinin getirdiği olanaklarla yepyeni aktivitelere erişebiliyor. Dijital Bahar Projesi, Türkiye’de bir ilk olarak spor programını büyükler için evlere taşıyor, evde egzersiz programı içerikleriyle büyüklerin sağlıklı ve zinde kalmalarına olanak sağlıyor.​​​​​​​

Turkcell ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliği ile 18-24 Mart Yaşlılar Haftası’nda başlatılan Dijital Bahar Projesi, ilk olarak pandemi döneminin yarattığı olumsuz duygulara çözüm getirmek için huzurevlerinde kalanlara yönelik uygulamalarla hayata geçirildi. Yenilikçi teknolojiler ile yaşlı insanların hayatına değer katmayı amaçlayan Turkcell, Dijital Bahar Projesi’nin kapsamını genişleterek teknolojinin fırsat eşitleyici gücünü ortaya koymaya devam ediyor.