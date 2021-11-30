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Bakan Bilgin’den 3600 ek gösterge açıklaması: “İnsanların sahip oldukları hayat tarzını emekli olduktan sonra kaybetmeleri ciddi bir sorundur ve biz bu sorunu çözeceğiz”
SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge için bakanlık içinde oluşturulan kurulun çalışmalarını tamamladığını söyledi. Bilgin konuyla ilgili diğer bakanlıklar ve Memur-Sen ile görüşüleceğini açıkladı.
Ekonomi 30.11.2021, 12:49
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge için bakanlık içinde oluşturulan kurulun çalışmalarını tamamladığını söyledi.
Bilgin konuyla ilgili diğer bakanlıklar ve Memur-Sen ile görüşüleceğini açıkladı.
Bilgin, daha önceki açıklamalarında konunun meclise gelmesi için Ocak ayına işaret etmişti. Kasım ortasında yaptığı bir açıklamada Bilgin, "Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonlandırmak için çalışıyoruz. İnşallah ocak ayında TBMM'ye getireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.