Mersin'de 'Kara çadırda yaz okulu' projesi

Proje kapsamında yaz aylarını 3 bin 300 rakımlı Toros dağlarının zirvesinde aileleri ile birlikte çobanlık yaparak geçiren çocuklara, 'yaz unutmasını' önlemek amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştiriliyor. Çamlıyayla Kaymakamlığı himayesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sorumluluğunda, Çamlıyayla Belediye Başkanlığı, Çamlıyayla Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği , Çamlıyayla Atatürk İlkokulu ortaklığında, İlçe Tarım ve Orman, İlçe Sağlık ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüklerinin destekleri ile yürütülen, 'Kara çadırda yaz okulu' projesinin ilk etabı gerçekleştirildi.



Projenin ilk etabına, proje yürütücüsü İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal ve Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı ile diğer kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Projenin ilk etabında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere hediye edilen, 'Arkadaş' adlı tatil kitabı ile birlikte proje sürecinde öğrencilerin yararlanacağı resim ve spor malzemeleri ile hikaye ve roman kitapları verildi. İki ay sürecek proje, öğrencilerin ürünlerinin sergilenmesi ile sona erecek ve proje yaygınlaştırma çalışmaları devam edecek.