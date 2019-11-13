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Venedik'i sel aldı: 2 ölü var

Venedik'i günlerdir etkisi altına alan yağışlar nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi. Uzmanlar bu yağışı, son 53 yılın en büyük su baskını olarak değerlendirdi.

Venedik'i sel aldı: 2 ölü var

Venedik'i günlerdir etkisi altına alan yağışlar nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi. Uzmanlar bu yağışı, son 53 yılın en büyük su baskını olarak değerlendirdi.

13 Kasım 2019 Çarşamba 15:31
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Venedik'i sel aldı: 2 ölü var

İtalya'da günlerdir süren yağışlar nedeniyle birçok şehir, sel baskınları ile mücadele ediyor. Özellikle de Venedik'te sular, gece saatlerinde 187 santimetreye kadar yükseldi.

Böylece Venedik, 1966’daki sel felaketindeki 194 santimetre ölçümün ardından en yüksek seviyeyi de görmüş oldu.

Venedik sular altında: 2 ölü

Sel baskınları nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.

Rainews24’ün haberine göre, ölenlerden birinin 78 yaşında olduğu ve evini su basması sonucunda elektrik akımına kapılarak can verdiği, diğer kişinin de yine evini su basması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan su basması dolayısıyla Venedik ve civarında, elektrik akımından kaynaklanan çok sayıda küçük yangının da çıktığı ifade edildi.

Suların yükselmesi nedeniyle çok sayıda gondol, sandal ve küçük vapurların karaya vurduğu, birçoğunun da battığı görüldü.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, kentlerinin tarihi felaketle karşı karşıya olduğunu belirterek, hükümete acil müdahale çağrısında bulundu. Brugnaro, kentin tarihi bazilikası San Marco’nun da su baskınında büyük zarar gördüğünü belirtti.

Venedik sular altında: 2 ölü

Kentin deniz sularına teslim olduğunu ve 1966’dan bu yana böyle bir şeyin görülmediğini dile getiren Brugnaro, ayrıca Twitter hesabından Venediklilere, uğradıkları zararı, fotoğraflarını çekerek belgelemeleri çağrısında bulundu.

Venedik’in içinde bulunduğu Veneto Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia da suların yükselmesini "Kıyamet yıkımı" olarak nitelendirirken, "Kelimelerimi abartmıyorum ancak şehrin yüzde 80’i sular altında. Zarar tahmin edilmez, korkutucu boyutta." ifadelerini kullandı.

Bu arada İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin, bugün Venedik'e gideceği bildirildi.

Son Güncelleme: 13.11.2019 16:07
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