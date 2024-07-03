Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,53 TL'den başlayan Dolar 32,54 TL'den,

34,94 TL'den başlayan Euro 34,99 TL'den,

41,27 TL'den başlayan Sterlin 41,31 TL'den,

20,09 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,10 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,60 TL'den, Euro 35,08 TL'den, Sterlin 41,41 TL'den, Japon Yeni ise 20,24 TL'den işlem işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 334 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 340 Dolar'dan,

2 bin 442 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 451 TL'den,

4 bin 45 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 45 TL'den,

16 bin 630 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 630 TL'den,

31,09 TL'den başlayan Gümüş ise 31,33 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 323 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 439 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 45 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 630 TL'den, Gümüş ise 31,14 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 60 bin 968 Dolar'dan başlayan Bitcoin 60 bin 988 Dolar'dan,

3 bin 360 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 368 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 86,48 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 86,46 Dolar'dan işlem görüyor