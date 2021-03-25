Vali Karaloğlu, tarihi Hasan Paşa Hanı esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Sur ilçesinde bulunan tarihi Hasan Paşa Hanını ziyaret ederek esnafla kahvaltı yaptı.

Vali Karaloğlu, Sokullu Mehmet Paşanın oğlu Vezir Hasan Paşa tarafından 1571 yılında yapımına başlanan ve 1575 yılında tamamlanan kentin tarihi mekanlarından biri olan tarihi Hasan Paşa Hanında esnafı ziyaret etti. Esnaflarla birlikte kahvaltı yapan Vali Karaloğlu, daha sonra yöresel kahvaltılar, hediyelik eşyalara yönelik hizmet sunan ve turistlerin uğrak mekanlarından biri olan handa, esnafın sorun ve taleplerini dinledi. Esnafa desteklerinin devam edeceğini belirten Vali Karaloğlu, sorun ve taleplere yönelik çözüm odaklı projeler geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Kahvaltı sonrası handaki iş yerlerini tek tek ziyaret ederek sohbet eden ve hayırlı işler dileyen Vali Karaloğlu, tarihi hana kahvaltı ve alışveriş yapmaya gelen vatandaşlarla da sohbet etikten sonra bölgeden ayrıldı.