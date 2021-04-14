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Silvan’da 4 günde 21 kişide korona virüs tespit edildi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 4 günde 21 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkanların arasında 6 aylık bir bebek de bulunuyor.

DİYARBAKIR 14.04.2021, 14:54
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Silvan’da 4 günde 21 kişide korona virüs tespit edildi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 4 günde 21 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkanların arasında 6 aylık bir bebek de bulunuyor.

Edinilen bilgiye göre, Silvan ilçe genelindeki korona virüs hastalıklarının kabul edildiği Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesinde 4 günde 110 kişiden test alındı. 110 kişiden 21’inin korona virüs testi pozitif çıktı. 21 kişi arasında 6 aylık bir bebeğinde olduğu öğrenildi.

Korona virüs teşhisi konulan hastalardan durumu ağır olanlar hastanede tedavi altına alınırken, diğer hastalar da evlerinde karantinaya alındığı kaydedildi.
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