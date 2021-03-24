banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena’da başladı
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena’da başladı
Bu balıklar seyirlik!
Bu balıklar seyirlik!
İstanbul'da kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi
İstanbul'da kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi
İrfan Can ve Nazım Sangare Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
İrfan Can ve Nazım Sangare Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!

Market sepetiyle kapı kapı dolaşıp iyilik dağıttılar

Diyarbakır’da bir grup öğretmen, maddi durumu düşük öğrencilerin ailelerine, aylık gıda kolisi ve kıyafet desteğinde bulundu.

DİYARBAKIR 24.03.2021, 10:02
3
Market sepetiyle kapı kapı dolaşıp iyilik dağıttılar

Diyarbakır’da bir grup öğretmen, maddi durumu düşük öğrencilerin ailelerine, aylık gıda kolisi ve kıyafet desteğinde bulundu.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde görev yapan öğretmen Merve Ceylan, bir grup meslektaşı ile ilçedeki dezavantajlı çocuklar için kolları sıvadı. Maddi durumu düşük öğrencileri tespit eden gönüllü öğretmenler, öğrencilerin ailelerine aylık gıda kolisi ile kıyafet desteğinde bulundu. Diyarbakır sokaklarını kapı kapı dolaşan öğretmenler, aileler ve çocuklarıyla tek tek sohbet edip yardımları bıraktı.

Amaçlarının, çocukların acil ihtiyaçlarını gidermek olduğunu belirten Merve öğretmen, bir aylık gıda kolisinin biteceğini fakat kapıyı çalan, dertleriyle dertlenen, çocuğunun başını okşayan bir öğretmenin verdiği güven ve ümit duygusunun kalıcı olduğunu dikkat çekti.
Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur