Kısıtlama sona erdi Başkan Beyoğlu esnafla buluştu

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kademeli normalleşme sürecinin başlamasından sonra ilk iş olarak ilçede esnaf turuna çıktı.

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Ramazan Bayramının sona ermesi ve kısmi normalleşme sürecinin başlamasını fırsat bilerek günün ilk saatlerinde soluğu Bağlar sokaklarında aldı. Ziyaret turuna Gürsel Caddesi’nde başlayan Beyoğlu, sırasıyla Nuket Coşkun, Fatih ve Girne caddelerinde iş yerlerini açan esnafları ziyaret ederek kısa süreli sohbetler gerçekleştirdi, hayırlı satışlar temennisinde bulunarak sorun ve taleplerini dinledi. Esnafın yüzünün gülmesini istediklerini aktaran Beyoğlu, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Her koşulda sabretmesini ve şükretmesini bilen bir milletimiz var. Allah’ın izniyle bu zor günler de geride kalacak” ifadeleriyle pandemi sürecinin getirdiği zorlukların aşılacağına olan inancını dile getirdi.

“İnşallah hepinizin evine misafir olacağız”

Başkan Beyoğlu, yolda karşılaştığı vatandaşlardan çok sayıda ev ziyareti daveti aldı. Bu talepleri not alan Beyoğlu, “İnşallah hepinizin evine misafir olacağız” şeklinde diye konuştu. Beyoğlu, havanın güzel olmasından yararlanarak açık alanlara çıkan yaşlı vatandaşlarla sohbet ederek, “Daha çok hizmet etmemiz için hayır dualarını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Beyoğlu, kendisini çay içmeye davet eden esnaflara da teşekkür etti.