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Kedi ile tavukların dostluğu

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı önünde tavukların boynuna atlayıp oynayan kedi gülümsetti.

DİYARBAKIR 07.09.2021, 09:31
Kedi ile tavukların dostluğu

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı önünde tavukların boynuna atlayıp oynayan kedi gülümsetti.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı bahçesinde hayvanlar için ayrılan yaşam alanında bir kedi ve iki tavuğun dostane oyunu görenleri gülümsetti. Kedinin can sıkıntısından tavukların boynuna atlayarak sarılmaya çalışması çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki tavuğun yanına gelen kedi, ön ayakları ile tavuklara sarılarak bir süre oynadıktan sonra yere yatıp değişik oyunlar oynadı.

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