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Hasta yakınları Kurban Bayramında yalnız bırakılmadı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çevre il ve ilçelerden hasta yakınlarını ağırladığı misafirhaneden yararlanan vatandaşları Kurban Bayramında yalnız bırakmadı.

DİYARBAKIR 20.07.2021, 15:43
Hasta yakınları Kurban Bayramında yalnız bırakılmadı
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çevre il ve ilçelerden hasta yakınlarını ağırladığı misafirhaneden yararlanan vatandaşları Kurban Bayramında yalnız bırakmadı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, çevre il ve ilçelerden gelen hasta ve hasta yakınlarını ağırladığı misafirhane kalan vatandaşların Kurban Bayramını kutladı. Sağlık sorunları nedeniyle memleketlerinden ve ailelerinden uzak Kurban Bayramını geçiren vatandaşları ziyaret eden Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hayrullah Akyıldız, Vali Münir Karaloğlu’nun selamlarını ileterek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Akyıldız, hasta yakınlarına, şeker ve kolonya ikram ederek bayramlarını kutladı, çocuklara da sürpriz yaparak çeşitli oyuncaklar dağıttı. Kendilerini bayramda yalnız bırakmadıkları için mutluluklarını dile getiren hasta ve hasta yakınları ise Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
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