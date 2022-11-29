Hani’de tarihi Ulu Caminin restorasyon çalışmaları başladı

Diyarbakır’ın Hani İlçe Belediyesinin geliştirdiği projenin Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kabul görülmesinin ardından 15. yüzyılda inşa edilen tarihi Ulu Camide restorasyon çalışması başladı.

Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, uzun süreden beri restorasyon yüzü görmeyen camide başlatılan çalışmaları yerinde inceledi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından görevlendirilen yetkililerden bilgi alan Lale, Ulu Caminin ilçenin en eski yapılarından biri ve bu tarihi değerin geleceğe taşınmasının önemli olduğunu ifade etti.

“Tarihi yapıları gelecek nesillere taşımakta kararlıyız"

Daha önce de Hatuniye Medresesi, Pir Aziz Türbesi, Koki Köprüsü, Aynkebir Serd, Aynkebir Havuzu gibi ilçede bulunan tarihi yapıların restorasyonu için proje hazırladıklarını anlatan Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, bu yapıların da Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edildiğini söyledi. Lale, “Hani’nin geçmişi en az Diyarbakır kadar eski ve köklüdür. Burası binlerce din aliminin yetiştiği bir yer aynı zamanda. Muhafazakar yapısını her daim koruduğu kadar inanç merkezlerini de geçmişten bu yana muhafaza etmiştir. Bizler de bu mirasımızı gelecek nesillere taşımakta kararlıyız. Tarihi değerlerin korunması için projelerimize destek sunan Kültür Bakanlığına, Valimiz Ali İhsan Su’ya, Büyükşehir Belediyemiz Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi’ye, Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerine teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Selçuklular’dan günümüze ayakta kalan bir yapı

Selçuklu eseri olarak bilinen Ulu Caminin kesin olarak bilinmemekle birlikte 15. yüzyılda inşa edildiği sanılmaktadır. Yapının üzerinde yer alan kitabelere göre 1657 ve 1682 yıllarında onarım gördüğü anlaşılmaktadır. Camiye doğu yönünde bulunan derin tutulmamış bir eyvanın içine alınmış kapıdan girilmektedir. Caminin hemen güneyinde yer alan iç avlunun güney kısmı üç bölümlü bir revak düzenlemesine sahiptir. Yapının genelinde düzgün kesme kalker taşı kullanılmış olup avlunun döşemesinde bazalt taş kullanılmıştır. Orta kısmında ise bir onarım kitabesi mevcuttur. Caminin doğu dış duvarında kaba yonü taş malzeme, doğu duvarında ise geometrik bezemeli malzemeler kullanılmıştır. Minare, kare gövdeye sahip olan minarenin petek bölümü silindirik külah kısmı ise konik biçimlidir.