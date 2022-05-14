Eğil İçme Suyu Arıtma Tesisi denetlendi

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, saniyede 20 litre içme suyu üreten Eğil Paket İçme Suyu Arıtma Tesisini denetleyerek personelden bilgi aldı.

Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte içme suyu temininde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, kent merkezi ve ilçelerde denetimlerini sıklaştırdı. Tutşi, Eğil ilçesine içme suyu sağlayan tesiste incelemelerde bulunarak ilgili personelden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eğil Paket İçme Suyu Arıtma Tesisinin, Dicle Barajından saniyede 20 litre aldığı ham suyu çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra 300 metreküplük depoya aktardığını ifade eden Tutşi, arındırmanın ardından içme suyunun ilçenin şebekelerine bırakıldığını belirtti. Tutşi, yaz aylarında su tüketiminde yükselme olduğunu ve bu sebeple tesisleri denetleyerek var olan eksiklikleri tespit ettiklerini söyledi.

Amaçlarının sorumlu bulundukları alanda yer alan her haneye 7/24 kesintisiz içme suyu sağlamak olduğunu belirten Tutşi, Eğil ilçesinin içme suyu arzında herhangi bir sorununun bulunmadığını vurguladı.