DÜ Rektör Karakoç, yabancı uyruklu öğrencilerle bir araya geldi

Dicle Üniversitesinde öğrenim gören bin 500 yabancı uyruklu tam zamanlı ve uluslararası değişim öğrencilerini temsilen 40 ülkeden öğrenci temsilcileri, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç’ u ziyaret etti.

Orta Asya, Uzak Doğu Afrika ve Avrupa’dan temsilcilerin yer aldığı öğrenci heyeti DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç’a şehirden ve üniversiteden beklentilerini, hedeflerini ve Diyarbakır’da bulunmaktan duydukları memnuniyetlerini iletti. Rektör Karakoç, öğrencilerin taleplerini dikkate alacaklarını belirterek, farklı ülkelerden gelen öğrencileri misafir etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Yabancı öğrenciler ise uzaklardan gelerek eğitim aldıkları Dicle Üniversitesi ve Diyarbakır’ı çok sevdiklerini, insanların sıcak kanlı olduğunu ve kendilerine her türlü konuda yardımcı olduklarını dile getirdi.

Öğrenciler daha sonra Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve eşi Öğretim Görevlisi Meral Karakoç ile hatıra fotoğrafı çektirdi.