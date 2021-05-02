banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İtalya basını: Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık
İtalya basını: Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık
Hindistan, virüs mutasyonlarını inceliyor
Hindistan, virüs mutasyonlarını inceliyor
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Burcu Biricik'ten anlamlı paylaşım
Burcu Biricik'ten anlamlı paylaşım

Diyarbekirspor teknik direktörü Şenol Demir tarihe geçti

Diyarbekirspor’u zafere taşıyan teknik direktör Şenol Demir, Diyarbakır tarihinde profesyonel takımlarda hem teknik adam hem futbolcu olarak şampiyonluk yaşayan ilk isim oldu.

DİYARBAKIR 02.05.2021, 14:48
3
Diyarbekirspor teknik direktörü Şenol Demir tarihe geçti

Diyarbekirspor’u zafere taşıyan teknik direktör Şenol Demir, Diyarbakır tarihinde profesyonel takımlarda hem teknik adam hem futbolcu olarak şampiyonluk yaşayan ilk isim oldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan teknik direktör Şenol Demir, çok mutlu olduğunu söyledi. Demir, "4 sezon Diyarbakırspor forması giyip Süper Lige yükselme başarısı yaşadıktan sonra hoca olarak da şampiyon olmayı çok istiyordum. Rabbim bunu da nasip etti. Yönetim ve futbolcularla el ele gönül gönüle vererek başardık. Dualarını eksik etmeyen camiamıza ve taraftarlarımıza hediye olsun" dedi.
Yorumlar (0)
28°
açık