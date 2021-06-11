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Diyarbakır’da zabıta ekipleri reyonlarda künye kontrolü yaptı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaş sebze-meyve perakende satışının yapıldığı zincir market, bakkal ve manavlarda ürün künye denetimi yaptı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, tüketicilerin güvenli ürün almalarını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

DİYARBAKIR 11.06.2021, 14:43
Diyarbakır’da zabıta ekipleri reyonlarda künye kontrolü yaptı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaş sebze-meyve perakende satışının yapıldığı zincir market, bakkal ve manavlarda ürün künye denetimi yaptı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, tüketicilerin güvenli ürün almalarını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı’nın ürünlerde künye bulundurma zorunluluğu genelgesi kapsamında çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, sebze meyve perakende satışının yapıldığı zincir market, bakkal, manav ve pazar yerlerinde ürünlerin künyelerinde; üretim yeri, cinsi, miktarı, hangi üreticiye ait olduğu, varsa sertifika bilgileri yazılması zorunluluğu ile ilgili denetim gerçekleştirdi. Zabıta Daire Başkanlığı, mevzuata uygun ürün satışı yapmayan işletmelere durum tespit tutanakları ile uyarıda bulundu. Ürün künye denetiminde ayrıca vergi levhası, fiyat etiketi ve hijyen kuralları sıkı şekilde kontrol edildi.
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