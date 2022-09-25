Diyarbakır’da çocukların fiziksel gelişimine katkı için okullara 400 pota inşa ediliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla kent merkezi ve ilçelerde yer alan devlet okullarına 400 basketbol potası monte ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, devlet okullarında eğitim gören çocukların spor yapmalarına olanak tanımak ve fiziksel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla ilk, orta ve liselerin bahçelerine basketbol potaları inşa ediyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kent merkezi ile ilçelerde ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim veren okulların bahçelerine 400 adet basketbol potası monte etme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, zeminin uygun olduğu okul bahçelerine basketbol potaları monte ederken, zeminin uygun olmadığı okulların bahçelerinde ilk etapta düzeltme çalışması yürütüyor.

Şu ana kadar toplam 265 okulun bahçe zemininde düzeltme çalışmasını tamamlayan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, zemini uygun hale getirilen alanlara 139 basketbol potasının montajını gerçekleştirerek öğrencilerin hizmetine sundu. Zemin düzeltme çalışması tamamlanan 265 okulun, 126’sına da ekipler tarafından basketbol potaları belirlenen takvim doğrultusunda dikilecek.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kent merkezine bağlı 4 ilçe dışında, Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Ergani, Dicle, Hani, Hazro, Kocaköy, Kulp, Lice ve Silvan ilçelerinin ihtiyaç duyulan 261 okulun bahçesine basketbol potası monte etmeye devam edecek.