Diyarbakır’da cadde yeşillendirme çalışmaları
BAĞLAR İLÇESİ SENTO CADDESİ’NDE 36 ADET ŞEKER AKÇAAĞACI DİKEN DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, AĞAÇ ARALARINA FARKLI TÜRLERDE MEVSİMLİK ÇİÇEK VE ÇALI DİKEREK CADDENİN DAHA ESTETİK BİR GÖRÜNÜM KAZANMASINI SAĞLAYACAK.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Sento Caddesinde 36 adet şeker akçaağacı diken Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ağaç aralarına farklı türlerde mevsimlik çiçek ve çalı ekerek caddenin daha estetik bir görünüm kazanmasını sağlayacak.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bağlar ilçesi Sento Caddesinde yeşillendirme çalışması başlattı. Peyzaj çalışmaları kapsamında Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, ilk etapta Sento Caddesinin yürüyüş yolu olarak kullanılan kaldırımlarına 36 adet şeker akçaağaç dikti.
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, ağaçlandırma çalışmaları öncesinde alana toprak takviyesi yaptı. İş makineleriyle alanın ağaç dikimine uygun hale getirilmesinden sonra saksılarda bekletilen ağaçlar, 7’şer metre aralıklarla açılan çukurlara dikildi. Ağaçların toprakla buluşmasının ardından her ağaç arasında oluşturulan 7 metre, toplam 252 metrelik alana caddenin daha estetik bir görünüm kazanması için farklı türlerde mevsimlik çiçek ve çalılar dikilecek.
|İmsak
|05:37
|Güneş
|07:01
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:07
|Akşam
|18:42
|Yatsı
|20:01
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2