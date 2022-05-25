DİSKİ’den altyapı sorunu olan mahalleye çalışma

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Sur ilçesine bağlı Bağıvar Mahallesi’nin, altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışma yürütecek.

Sur ilçesine bağlı Bağıvar Mahallesi’nin, altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için acil çözülmesi gereken noktalara anında müdahale edecek olan DİSKİ, ardından mahalleye kanalizasyon şebeke hattı döşeyecek. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, proje alanında incelemelerde bulunarak teknik personelden bilgi aldı. Kentin, modern ve konforlu bir altyapıya kavuşmasını sağlamak için sorunlu olan bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını ifade eden Tutşi, DİSKİ Genel Müdürlüğü’nün vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek gerekli adımları attığını belirtti.

Sağlıklı altyapı ve içme suyu hizmetlerinin kentte yaşayan herkesin en temel hakkı olduğunu kaydeden Tutşi, DİSKİ’nin bu ilkeler çerçevesinde Bağıvar Mahallesi’nde çalışmalar yürüteceğini dile getirdi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Bağıvar Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşların en önemli sorunlarının giderileceğini ileten Tutşi, sağlam altyapının arından yapılacak üstyapıyla çalışmalarıyla mahallenin farklı bir görünüme kavuşacağını söyledi.

Altyapıda sorunları çözmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Tutşi, “Altyapı sorunu çözülmediği takdirde yer altı sularına, tatlı su kaynağı olan derelere önemli ölçüde zarar veriyor. Ayrıca bu sorun çözülmediği zaman gelecek nesiller de tehdit altında demektir. DİSKİ, bu vizyonla kentte yer alan mahallelerin atıksu sorunlarını çözmek için çaba sarf ediyor. Bağıvar’ın, atıksu sorununu çözmek için proje geliştirdik, ilgili prosedür ve mevzuatların tamamlanmasıyla mahallenin sorunlarını kısa sürede çözmüş olacağız” dedi.