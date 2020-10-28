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Vali Cüneyt Epcim: “Cumhuriyetimizin 97. yıldönümünü hep birlikte kutlamanın onur ve gururunu yaşamaktayız”
Dicle’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri
DİYARBAKIR’IN DİCLE İLÇESİNDE, CUMHURİYETİN KURULUŞUNUN 97’NCİ YIL DÖNÜMÜ DÜZENLENEN ETKİNLİKLERLE KUTLANDI.
DİYARBAKIR 28.10.2020, 15:10
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Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde, cumhuriyetin kuruluşunun 97’nci yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Dicle Hükümet Konağı önündeki tören, Dicle Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk anıtına bırakılması ile başladı. Törene, Dicle Kaymakam Vekili Eğil Kaymakamı İdris Arslan, Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören, Dicle İlçe Jandarma Komutanı Enis Kurt, İlçe Emniyet Amiri Özkan Büyükyılmaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Korona virüs tedbirlerin alındığı törende çelenk sunulmasının ardından 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilip İstiklal Marşı okundu.
Çelenk sunumu ve saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören sona erdi.
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