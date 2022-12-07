Dicle ilçesine 800 kişilik tekstil fabrikası müjdesi

Diyarbakır’ın Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, ilçeye 800 kişinin çalışabileceği tekstil fabrikasının yapılacağı müjdesini verdi.

İlçeye tekstil fabrikasının yapılacağının müjdesini paylaşan Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, “Dicle’de yaklaşık 2 bin metre kare kapalı alanda tekstil atölyesi kazandırılacak. Yer tahsisini Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yapıyoruz. YİKOB ihale işlemlerini yapacak. Yaklaşık 800 kişinin çalışabileceği tekstil atölyesi olacak. Yaklaşık 12 milyon TL’lik yatırım olacak. Tekstil fabrikası, Haziran ayına kadar bitirilmesi planlanıyor” dedi.