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Büyükşehir Belediyesinden hurda araçlara ilişkin uyarı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, terk edilen ve çevre kirliliğine yol açan hurda araçların kaldırılması için sahiplerine uyarıda bulundu.

DİYARBAKIR 23.06.2022, 13:12
Büyükşehir Belediyesinden hurda araçlara ilişkin uyarı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, terk edilen ve çevre kirliliğine yol açan hurda araçların kaldırılması için sahiplerine uyarıda bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Daire Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri sanayi sitelerinde sahipleri tarafından terk edilmiş, çevre kirliliğine ve ulaşım aksamalarına neden olan hurda araçların kaldırılması için harekete geçti. Ekipler, yol kenarına terk edilmiş hurda niteliğindeki 27 aracın kaldırılması için sahiplerini uyardığı belirtildi.

Hurda araçların paslanma ve sağlık sorunlarına yol açacağını belirten zabıta ekipleri, terk edilen araçların kaldırılması için tutanak tuttu. Uyarıların dikkate alınmaması halinde araçlar yediemin otoparkına çekileceği bildirildi.

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