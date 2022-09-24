Biroğlu, DTSO 3. grup meslek komitesi adaylığını açıkladı

İş adamı Mahmut Biroğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) seçimleri için 3. grup meslek komitesinde aday olduğunu açıkladı.

İnşaat sektöründe yaptığı yatırımlarla tanınan iş adamı Mahmut Biroğlu, DTSO seçimleri için çalışmalara başladı. Biroğlu, “Ülkemizin lokomotifi olan inşaat sektörünün sorunlarını dile getirmek ve çözüm üretmek için Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 2 Ekim 2022 tarihinde yapmayı planladığı seçimlerde 3. grup meslek komitesinde aday oldum. Sektördeki en büyük hedefim firmalarımızla dayanışma içerisinde olmak, güç birliği oluşturmak ve sektörümüzü hak ettiği bir noktaya taşımaktır. Dünyada ve ülkemizde hızlı gelişen inşaat sektöründe Diyarbakır firmaları olarak sektörde yerimizi almalıyız. Bunu başarabilmek için güç birliğinin oluşmasını sağlamak ve öncülük ederek dünyada sesimizi duyurmalı ve önemli projelerde de yer almalıyız, bunlardan çok da uzak değiliz. Bunu da güç birliği ve dayanışma içinde gerçekleştirebiliriz” dedi.

“Gelecek nesillere rol model olmak istiyoruz”

İş adamı Mahmut Biroğlu, 25 yıllık deneyimini Diyarbakır’a hizmet için kullanmak istediğini söyledi. Biroğlu, “Unutmamalıyız ki en önemli sorumluluğumuz sektörün sürdürülebilirliğini sağlamak ve gelecek nesillere rol model olmaktır. 25 yıllık deneyimimle sektörün sorunlarını yakından bilen biri olarak ilgili kurumlarla sürekli diyalog içerisinde olacağız. Firmalarımız sorunlarıyla ilgili 7/24 bize ulaşabilecklerdir. Bu vesileyle birlikte başarıya sloganımızla ben ve arkadaşlarım kırmızı listedeyiz, Diyarbakır’a daha iyi hizmet etmek için desteklerinizi bekleriz” şeklinde konuştu.