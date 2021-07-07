Başkan Beyoğlu, sara hastası çocuğa tekerlekli sandalye hediye etti

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde halk arasında ’Sara’ olarak bilinen epilepsi hastası olan 13 yaşındaki Rodin Alsak’ın yüzü, Ak Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’ndan gelen tekerlekli sandalye sürpriz ile güldü.

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi’nde yaşayan epilepsi hastası 13 yaşındaki oğlunun bakımını, tek başına ve zor koşullarda sağlayan annenin ve çocuğunun yüzü Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’ndan gelen tekerlekli sandalye desteğiyle güldü. Bugüne kadar bir çok engelli çocuk ve gence bu tür destekler sağlayarak gönüller kazanan Başkan Beyoğlu, Ak Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir ile beraber doğuştan epilepsi hastası olan Rodin Alsak’ı evinde ziyaret ederek ailenin yaşam mücadelesine anlamlı bir destek sağladı. 6 ay önce babasını kaybettiği için annesiyle beraber yaşayan Rodin’e beraberinde getirdiği tekerlekli sandalyeyi takdim eden Başkan Beyoğlu, anne Yeter Alsak’ın hayır duasını aldı.

“Çocuğumun yüzünü güldürdünüz, Allah razı olsun”

Başkan Beyoğlu’na teşekkür eden anne Yeter Alsak,"Eşim 6 ay önce vefat etti. Hem hayatla mücadele ediyorum, hem çocuğuma bakıyorum. Oğlum yıllardır böyle. Hastalığı nedeniyle yürüyemiyor. Bu yüzden böyle bir desteğe ihtiyacı vardı ancak imkanımız yoktu. Allah razı olsun bizi ziyaret edip manevi destek verdiniz ve bu güzel hediye ile benim yükümü hafifleterek oğlumun yüzünü güldürdünüz. Bir çocuğu mutlu ettiniz. Allah da sizi mutlu etsin ve daha güzel hizmetler yolunda yardımcınız olsun” dedi.

Tekerlekli sandalye takdimi sırasında çocuğun mutluluğu gözlerinden okunurken, evde bulunanlar duygu dolu anlar yaşadı.