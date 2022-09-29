Bağlar Belediyesinin desteklediği proje ile 788 kilogram atık pil toplandı

Diyarbakır’ın merkez Bağlar Belediyesi tarafından atık pillerin geri dönüşüme ve ekonomiye kazandırılması hedefiyle hayata geçirilen proje ile bu yıl 788 kilogram atık pil toplandı.

Bağlar Belediyesi’nce öğrencilerin çevre koruma bilincini geliştirmek ve atık pillerin geri dönüşüme kazandırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan "Atık Pillerin Toplanması" projesi öğrencilerin büyük ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu yıl 788 kilogram atık toplanırken, bunun 308 kilogramı Borsa İstanbul Karacadağ Ortaokulu öğrencileri tarafından toplandı. Projede Şehit Çağlar Lisesi ikinci, Selahaddin Eyyubi İlkokulu üçüncü, Yeşildallı İlkokulu dördüncü ve Hüseyin Uluğ İlkokulu da beşinci oldu.

Belediyenin Çevre Koruma Ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yürütülen projede büyük başarı sağlayan Borsa İstanbul Karacadağ Ortaokulu’nu ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, okul idaresi, öğretmenler ve öğrencileri tebrik ederek robotik eğitim seti hediye etti.

Dereceye giren diğer okullara takım sporlarına ait toplar hediye edileceği kaydedildi.

Projenin amacının çocukların çevre bilinci konusunda bilinçlendirilmesini sağlamak olduğunu belirten Başkan Beyoğlu, aynı zamanda geri dönüşüme ve ekonomiye de önemli katkılar sağlandığını kaydetti. Beyoğlu, “Hamdolsun projemiz öğrenciler arasında yaygınlaşmaya devam ediyor. Öğrencilerimizin gayreti ve başarısı takdire şayan. Hepsini en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerinde bulundu.