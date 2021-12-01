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AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın “İnsanlarımızın yüreğine dokunacağız”

Diyarbakır ’ın Kulp ve Lice ilçelerinde AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantıları yapıldı.

DİYARBAKIR 01.12.2021, 14:24
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın “İnsanlarımızın yüreğine dokunacağız”

Diyarbakır ’ın Kulp ve Lice ilçelerinde AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantıları yapıldı.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Kulp ve Lice ilçelerinde, ’İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’ gerçekleştirdi. Kulp Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Suna Kepolu Ataman, Diyarbakır’da AK Parti’ye ait tüm il kademeleri, AK Parti ilçe kadın kolları, gençlik kolları başkanları, yönetimleri ve belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı. Oluşturulan Meclis divanlarının ardından protokol konuşmaları yapıldı.

“2023 hedeflerimize inanç ve azimle yürüyoruz”

İlçe danışma meclisinde salondakilere hitap eden AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, teşkilatlarla birlikte ilk günkü aşkla 2023 hedeflerine inanç ve azimle yürüdüklerini söyledi. Başkan Aydın, “Bu anlamda bugün büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiğimiz genişletilmiş ilçe danışma meclisi toplantılarımıza katılım sağlayan il ve ilçe teşkilatlarımızın her kademesinde görev alan kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum. AK Parti, devletin milletle bütünleşmesinin hareketidir. AK Parti Türkiye’yi yeniden güçlü ve büyük bir ülke olarak ayağa kaldırma mücadelesinin adıdır. AK Parti yerli ve milli bir siyasi harekettir. AK Parti, kültürde, sanatta, edebiyatta, ekonomide ve teknolojide dışa bağlı değil, çıkar çevrelerinin ellerinde değil, sadece ve sadece milletin emrinde olan bir siyasi harekettir. Arkamızda milletten başka hiçbir güç yok, Allah’a çok şükür olmayacak da. Bizler AK Parti teşkilatı olarak hem ülkemize hem de Diyarbakır’ımıza hizmet etmeye devam ediyor, her daim hemşerilerimizle el ele gönül gönüle olmaya özen gösteriyoruz. İl kademelerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz ve teşkilat mensuplarımız ile birlikte hem saha çalışmalarına ağırlık veriyor, hem de her türlü sosyal, kültürel, ekonomik, sportif konularda şehrimiz için gayret gösteriyor, milletimizle bir ve beraber olmaya özen gösteriyoruz. Bu anlamda saha çalışmalarımızla her daim vatandaşlarımızı ziyaret ediyor, talep ve isteklerini yerine getirmek için mücadele ediyoruz. Devletimiz ile milletimiz arasında bir nevi köprü görevi üstlenerek, hizmetlerin vatandaşlarımıza daha çabuk ulaşmasına imkan sağlıyoruz. Kurulduğu günden bugüne kadar Türkiye’de birçok değişim yaşadık, ama değişmeyen tek şey AK Parti anlayışı, halka hizmet anlayışıdır. Bizim çabamız, hükümetimizin yapmakta olduğu hizmet siyasetini gönül siyaseti ile taçlandırmak ve insanlarımızın yüreğine dokunmaktır” dedi.

İlçe danışma meclislerinde konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi ve İl Başkan Yardımcısı Suna Kepolu Ataman da, Ak Parti kadınlardan aldığı güç ile 20 yıldır güçlü bir şekilde iktidarını sürdüren bir siyasi hareket olduğunu söyledi. Kepolu, “Cumhurbaşkanımızın kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığını çok iyi biliyoruz. Biz kadınların siyasette etkin olması, toplumda güçlü hale gelmesi, iş hayatında yükselmesi liderimizin ve partimizin kadınlara verdiği değeri göstermektedir” diye konuştu.

Kulp ve Lice İlçe Danışma Meclisi Toplantıları, teşkilat mensuplarının siyasi ve güncel konulardaki sorularının cevaplandırılması formatı ile tamamlandı.

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