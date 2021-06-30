Gülaçtı ŞEN

2019 yılında ortaya çıkan ve Mart ayında dünyaya hızla yayılan Covid-19 virüsü neredeyse tüm dünyayı değiştirdi. Hükümetlerin sınır kapılarını kapaması ile başlayan süreçte, uçuşların ve toplantıların yasaklanması, mağazaların, restoranların, tiyatroların ve konserlerin kapatılması tüketicileri, alışveriş dahil yaşamlarını online olarak sürdürmelerine yöneltti. Online alışveriş dünya çapında paket teslimat hizmetlerine olan talebi artırdığından, e-ticaret hava kargo endüstrisi için gelecekteki bir büyüme faktörü oldu. Tüketici davranışlarındaki değişimlere paralel olarak hava kargo sektörü ciddi bir kapasite daralması yaşadı. Yolcu uçağı kullanımındaki yüzde 95’lik azalma, alt ambarlarda kargo ve posta sevkiyatını da oldukça zorlaştırdı. E-ticaretin artışına yanıt vermek, endüstri için önemli bir hale geldi.

Normal süreçte e-ticaret hava kargosunun 2019’dan 2025’e kadar yıllık yüzde 10 büyümesi beklenmekteydi. Ancak salgın sebebiyle her şey değişti. Küresel salgın ile e-ticaret 2020’de toplam perakende satışların yüzde 18’ine yükseldi ve bu değer tahmin edilenden yüksek oldu. Hava kargo endüstrisi de bu dijital değişimde güncel kalmak için stratejilerini belirlemek ve hatta hava kargo endüstrisinde e-ticaretin gelecekteki büyümesine hazırlanmak zorunda kaldı. Buna ilişkin havayolları online pazarın fırsatlarından yararlanmaya çalışmaktadır. Kapıdan kapıya özel ürünler geliştirmek için start-up’lar oluşturmak ve desteklemek, e-ticaret pazar yerlerinin platformlarını entegre etmek, rezervasyon ve fiyatlandırma için dijital araçlar yaratmak vb. uygulamalarla karşılaşılmaktadır. E-ticaret, hava kargo için önde gelen yeni hacim kaynaklarından biri haline geldikçe bu çalışmaların da artacağı öngörülmektedir.

Yaklaşık 290 havayolu şirketini ve toplam hava trafiğinin yüzde 82’sini temsil eden dünya havayollarının ticaret birliğini sağlayan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Aralık 2019’da e-ticaretin hava kargo hacimlerinin yüzde 15’ini temsil ettiğini açıklamıştır. Bu oran sürekli artarken, salgın sırasında ve sonrasında hız kazanmıştır. Küresel ekonomi giderek daha fazla e-ticarete yönelmektedir. Tüketiciler ve işletmeler arasındaki online alışveriş iş modelleriyle sıkı bir şekilde entegre edilmektedir. Salgın süreciyle e-ticaretin faydalarını keşfeden tüketicilerin, gelecekte de alışverişleri için internete girmeye devam edecekleri tahmin edilmektedir.

Dolayısıyla e-ticaret, hava kargo endüstrisine yeni bir ekonomik büyüme sağlarken, bu endüstrinin bugünü ve geleceği olarak görülmektedir. Hava taşımacılığı endüstrisi hâlâ salgının etkisiyle uğraşırken dayanıklı bir sektör olduğu kanıtlanmıştır. Çoğu hava kargo işi, oyunun zirvesindedir ve dijitalleşme hızlanırken, e-ticarette dönüşüm gerçekleştirilmesi zorunluluktur. Şirketlerin teknoloji, Ar&Ge ve yenilikçi iş modellerine yatırım yapmaları zorunluluk haline gelmiştir. Yüksek hacimli kapasiteye cevap verecek şekilde kargo terminallerinin modernize edilmesi ve verimli bir şekilde işletilmesi gerekmektedir. E-ticaret hava kargosu küresel ticareti desteklemede önemli bir rol oynadığı için endüstrinin bu dönüşüme hızla adapte olması önemlidir.