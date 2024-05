Hem dış hem de iç tasarımı yenilenen, teknolojik ve güvenlik donanımları artırılan yeni modellerin tamamında artık otomatik şanzıman seçeneği de sunuluyor. Yenilenen ticari modellerle birlikte Citroën’in her segmentte eksiksiz bir ürün gamına sahip olduğunu söyleyen Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Ticari araç segmenti bizim için çok önemli. Toplam pazarın yüzde 22’sini ticari araçlar oluştururken, bizim satışlarımızın ise yüzde 28’i ticari araç modellerinden geliyor. Yenilenen ürün gamımızla bu iddiamızı daha da güçlendiriyoruz. Zaten 2023 yılında pazarın en fazla büyüyen hafif ticari araç markası olarak bu iddiamızı somutlaştırmış olduk. Citroën, özellikle sunduğu konfor ile rakiplerinden ayrışan bir marka. Yenilenen ticari ürün gamımızın sunduğu yüksek konfor da bizi rakiplerimizden ayıran en önemli özellik. Müşterilerin Citroën markasını tercih etmelerindeki en önemli etkenlerden birinin bu üstün konfor seviyesi olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz” dedi. 2023 yılını yüzde 6,7’lik pazar payı ile hafif ticari araç segmentinde 5’inci sırada tamamladıklarını hatırlatan Selen Alkım, “Geçtiğimiz yıl 17 bin adet hafif ticari araç satışı gerçekleştirmiştik. 2024 yılında segmentteki konumumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Özellikle Berlingo Kombi sunduğu konfor, geniş iç hacim, sürüş dinamikleri ve yüksek donanım seviyesi ile binek otomobillere alternatif olarak müşterilerimizin tercihi oluyor” diye konuştu.

Otomotiv dünyasının yüksek seviye konfor ile fonksiyonelliği bir arada sunan temsilcisi Citroën, yenilenen hafif ticari araçlarını Türkiye’de satışa sundu. Markanın yenilenen hafif ticari araçları, binek araçları aratmayan konfor ve sürüş özellikleriyle gerek bireysel müşteriler gerekse KOBİ’ler olmak üzere farklı müşteri profillerine hitap ediyor.

Citroën hafif ticari ürün gamına teknoloji dopingi

Markanın hafif ticari araç pazarındaki iddialı oyuncusu yeni Berlingo Kombi, yeni tasarımı ve akıllı donanımlarıyla öne çıkıyor. Feel Bold, Shine ve Shine Bold olarak 3 farklı donanımla pazara sunulan yeni Berlingo Kombi, 6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman seçeneklerine sahip. Feel ve Feel Bold donanım seçenekleriyle satışa sunulan Berlingo Van ise, otomatik vites opsiyonu da olan 100 ve 130 HP gücündeki 1.5 litrelik BlueHDi motorla yollara çıkıyor. Citroën Spacetourer ise güçlü dizel motoru ve otomatik şanzımanıyla artık tek paket olarak sunuluyor. Markanın orta boy ticari modellerinden Jumpy Panelvan, yeni ECO-LED farlarıyla artık daha şık görünüyor. Otomatik şanzıman opsiyonu ve iki farklı güç alternatifiyle sunulan yeni Jumpy Panelvan, Teknoloji Paketi ile binek araçları aratmayan donanımlara sahip oluyor. Citroën hafif ticari ürün grubunun en büyük oyuncusu olan yeni Jumper da 13 ve 15 metreküplük yükleme alanı, 3,5 ile 4,2 ton arasında değişen taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor. 2.2 litrelik BlueHDi motoru iki farklı güç seçeneği ile satılan yeni Jumper’da EAT8 otomatik şanzıman seçeneği de sunuluyor.

Citroën sunduğu üstün konfor ile rakiplerinden ayrışıyor!

Yenilenen ticari modellerle birlikte Citroën’in her segmentte eksiksiz bir ürün gamına sahip olduğunu söyleyen Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Ticari araç segmenti bizim için çok önemli. Toplam pazarın yüzde 22’sini ticari araçlar oluştururken, bizim satışlarımızın ise yüzde 28’i ticari modellerden geliyor. Markamızın kimliğini yansıtan yüksek konfor ile rakiplerimizden ayrıştığımızı çok net söyleyebiliriz. Yenilenen ürün gamımızla iddiamızı daha da güçlendiriyoruz. 2023 yılında pazarın en fazla büyüyen hafif ticari araç markası olarak bu iddiamızı somutlaştırmış olduk” dedi. Markanın konfor özelliklerine vurgu yapan Selen Alkım, “Citroën markası sunduğu yüksek konfor ile rakiplerinden ayrışıyor. Müşterilerin Citroën markasını tercih etmelerindeki en önemli etkenlerden birinin bu üstün konfor seviyesi olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz” diye konuştu.

Kombi segmentinin öncüsü Berlingo!

2023 yılını yüzde 6,7’lik pazar payı ile hafif ticari araç segmentinde 5’inci sırada tamamladıklarını hatırlatan Selen Alkım, şöyle devam etti: “Geçtiğimiz yıl 17 bin adet hafif ticari araç satışı gerçekleştirdik ve ‘Yılın En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası’ olarak 2023’ü geride bıraktık. 2024 yılında segmentteki konumumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Kombi segmentinin öncüsü olarak Berlingo modelimizin bilinirliğini zaten çok yüksek. Bununla birlikte, sunduğu özelliklerle büyük beğeni kazanmış ve binek otomobillere alternatif olarak tercih edilen bir model. Bu avantajlarımızı göz önüne aldığımızda iddiamız her zaman yüksek satış adetleri ve yüksek bir segment payı elde etmek”

Yeni Berlingo: Yenilenen Dış ve İç Tasarıma Eşlik Eden En Güncel Citroën Teknolojisi!

Yeni Berlingo, dış tasarım açısından radyatör ızgarasından tampon ve farlarına kadar tamamen değişti. Daha dik bir ön cephe, markanın en güncel tasarımını taşıyor. Böylece Berlingo daha karakteristik, dinamik ve güçlü bir görünüm sergiliyor. Berlingo’da yer alan yeni ön ızgara ve tampon tek bir bloktan oluşuyor ve ortasında yeni oval Citroën logosunu taşıyor. Yeni logonun her iki yanındaki siyah şerit, logodaki deseni yansıtıyor ve ayrıntılara verilen özeni gösteriyor. Citroën'in üç bölümlü ışık imzasına sahip yeni Eco-LED farları ile birleştiriyor. Yandan bakıldığında ise yeni 16 ve 17 inçlik alaşım jantlar dikkat çekiyor. Ayrıca Yeni Berlingo, mevcut Opak Beyaz, Çelik Gri ve Siyah renk seçeneklerine ek Azur Mavi ve Hâkî Yeşil ile iki yeni gövde rengine de sahip oldu. En üst donanım seviyesi olan Shine Bold donanımlı versiyonda ise tasarımı ve fonksiyonelliği artıran bir dizi özellik mevcut; açılabilir arka cam, gri renkli ön ve arka tampon koruma, sürücü kapısında XTR amblemi, dış tasarımda turuncu detaylar, gövde rengi ray kapağı ve iç mekânda mavi detaylar sunuluyor.

Yeni modelde yolcu bölümü de baştan tasarlandı ve daha ergonomik ve kaliteli yeni bir ön konsola kavuştu. Yeni ısıtmalı deri direksiyon, hız sabitleme ve ses sistemi için kumandalara sahip. Shine donanımından itibaren standart olarak sunulan yeni 10 inç dokunmatik HD ekran ve 10 inçlik renkli dijital gösterge gelişmiş bir teknoloji deneyimi sunuyor. Her iki bilgi-eğlence sistemi de Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu, kablosuz akıllı telefon yansıtma işlevini de içeriyor. Bu ekranlar ergonomik tasarımlı olup geri görüş kamerasını da gösteriyor. Orta konsolda; vites, sürüş modu, elektrikli park freni, Start düğmesi ve 2 adet USB soketi bulunuyor. Ayrıca burada Shine donanımından itibaren kablosuz akıllı telefon şarjı için yenilikçi bir saklama bölmesi de yer alıyor. Yeni Berlingo, her gün araçlarında saatler geçiren tüm profesyonellerin rahat etmesini sağlayan, Citroën’in yeni Advanced Comfort® Koltukları ile donatılıyor. Shine Bold donanımı ile sunulan Advanced Comfort® Koltuklar detaylı bir tasarıma dayanıyor, özel yan destekler, yüksek kaliteli köpük ve kumaşla ek konfor sağlıyor. Yeni Berlingo’nun Shine Bold donanımında standart olarak sunulan yüksek orta konsol ve bağımsız katlanır arka koltuklar fonksiyonelliğe katkı sağlarken, Shine ve Shine Bold donanımlarında opsiyonel olarak sunulan Modutop panoramik cam tavan hem ergonomi hem de iç mekân ferahlığını büyük oranda artırıyor.

Konforun artması, aynı zamanda sürücünün iş yükünün de azalması anlamına geliyor. Bu amaçla yeni Berlingo, bir dizi yeni sürüş yardımcısıyla donatıldı. Aktif Frenleme Sistemi (AEBS), trafik hız sınırı tabelalarına göre sürücüye öneride bulunan Akıllı Hız Sabitleme sistemi (ISA), Uzun Far Asistanı (HBA), Sürücü Yorgunluk Algılama Sistemi (DAA), Eco-LED farlar giriş donanımı ile sunulan yeni güvenlik sistemleri arasında yer alıyor. Shine Bold donanımında ise öndeki araçla aradaki sabit mesafeyi koruyan Adaptif Hız Sabitleme Sistemi Yeni Berlingo’nun güvenli ve konforlu yönlerini artırıyor. Yeni Berlingo, kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni, yüksek verimliliğe sahip BlueHDi 130 HP dizel motor ile manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman seçeneklerini müşterilerin beğenisine sunuyor. Feel Bold, Shine ve Shine Bold olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle tüketicilerle buluşan Yeni Citroën Berlingo, Türkiye’de 1.090.000TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Yeni Berlingo Van: Sınıfının üstünde donanım ve işlevsellik sunuyor!

Profesyonellerin bir numaralı tercihi Yeni Citroën Berlingo Van ise yeni ön ızgara tasarımı, yeni marka logosu, güncellenen far ve tampon tasarımıyla dikkat çekiyor. Model, Opak Beyaz, Çelik Gri ve Siyah renklerinin yanında yeni Azur Mavi renk seçeneği ile yollara çıkıyor. İç mekânda konsolun ortasında bulunan yeni 10 inçlik yüksek çözünürlüklü bir dokunmatik ekrana kavuştu. Ayrıca Yeni Berlingo Van, genellikle binek modellerde yer alan konfor ve güvenlik özellikleriyle dikkat çekiyor. Feel Bold donanım seviyesinde standart olarak sunulan, optimize edilmiş, kişiselleştirilebilir ve tamamen dijital 10 inçlik renkli gösterge paneli araçla ilgili tüm önemli bilgilere erişimi mümkün kılıyor. Ayrıca yeni 10 inçlik bilgi-eğlence sisteminin kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı, akıllı telefon içeriğinin, kablo bağlantısı olmadan multimedya ekranına aktarılmasını mümkün kılıyor. Ayrıca Yeni Berlingo Van’da iki adet USB soketi yer alıyor.

Yeni Berlingo Van’da giriş donanımından itibaren Aktif Frenleme Sistemi (AEBS), Akıllı Hız Sabitleme sistemi (ISA), Uzun Far Asistanı (HBA), Sürücü Yorgunluk Algılama Sistemi (DAA) sunulurken, Fell Bold donanımlı versiyonlarda Kör Nokta Uyarı Sistemi, Geri Görüş Kamerası ve Ön Park Sensörleri, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma, Ön Sis Farları, 10 inç Dokunmatik Ekran (HD), 10 inç Renkli Dijital Gösterge, Kablosuz Telefon Şarjı, Dijital İç Dikiz Aynası gibi yüksek güvenlik ve teknoloji donanımları yer alıyor. Modelde sol tarafta sürgülü kapı ise opsiyonel olarak tüketicilere sunuluyor. Yeni Berlingo Van, yüksek verimliliğe sahip BlueHDi 100 HP ve BlueHDi 130 HP dizel motor seçenekleri ile 6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman seçeneklerini müşterilerin beğenisine sunuyor. Feel ve yeni Feel Bold olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle sunulan Yeni Citroën Berlingo Van, Türkiye’de 860.000TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluyor.

Yeni Spacetourer: Yoğun yaşam tarzını kolaylaştırıyor!

Yeni SpaceTourer’ın, Citroën’in marka kimliğiyle uyumlu yeni tasarımı, yeni marka logosu, yeni Titan Gri renk seçeneği ve 17 inçlik elmas kesim jantları daha modern ve güçlü bir görünümü beraberinde getiriyor. Yeni model yoğun yaşam tarzına sahip kullanıcılar veya transfer hizmeti veren işletme sahiplerinin günlük yaşamını kolaylaştırmak üzere tasarlandı. Ön konsol, yeni 10 inçlik dokunmatik ekran ile ileri teknoloji vurgusu yaparken, optimize edilen depolama alanları kullanım kolaylığı sağlıyor. SpaceTourer’ın 10 inçlik dokunmatik ekran ile gelen yeni bilgi-eğlence sistemi ise çağın gereklerini fazlasıyla yerine getiriyor. Yeni bilgi-eğlence sistemindeki tüm medya uygulamaları sezgisel bir kullanım sunarken kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı ile kablosuz akıllı telefon şarj işlevi kabin içi deneyimi daha da ileriye taşıyor. İster ekranın kalitesi isterse de bilgi-eğlence özellikleri olsun yeni SpaceTourer en üstün özelliklerle kabindeki yaşam konforunu yine en üst seviyede tutuyor. Tamamen dijital 10 inçlik gösterge ekranı standart olarak yer alıyor. Yeni renkli gösterge ekranı, önemli bilgileri kişiselleştirme olanağı ve ayrıca estetik, yüksek çözünürlüklü grafiklere olanak tanıyor. Kablosuz akıllı telefon şarjı orta konsolda, öndeki iki yolcunun erişebileceği bir yerde bulunuyor. Konfor tarafında ise yeni direksiyon simidi ısıtma fonksiyonuyla sunuluyor. Ayrıca yeni SpaceTourer, 4 adede kadar USB C soketi (ön konsolda iki adet ve 2. sırada iki adet) ve iki adet 12 V soket ile donatılıyor. Ön konsolun orta bölümünde, E-Toggle vites seçiciyi ve sürüş modu seçiciyi barındıran yeni bir kontrol arayüzü sunulurken akıllı telefonlar için kablosuz şarj bölgesiyle birlikte geniş bir saklama alanı bulunuyor. SpaceTourer güvenli ve stressiz bir sürüş için yeni pratik sürüş yardımcılarıyla donatılıyor. Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma, Yokuş Kalkış Desteği, Grip Control ve Yokuş İniş Desteği, 180 derece Geri Görüş Kamerası, yeni FlangGuard - Yan Park Yardımı, dur-kalk işleviyle Adaptif Hız Sabitleyici ve Sınırlayıcı gibi teknolojiler hayatı kolaylaştırıyor. Yeni SpaceTourer, 8 ileri otomatik şanzımanla birlikte güçlü ve verimli 180 HP BlueHDi dizel motorla Türkiye’de 1.650.000TL’den başlayan fiyatlarla tercih edilebiliyor. Yeni Spacetourer, kullanıcıların günlük gereksinimlerine en iyi şekilde cevap verirken, 9 kişiye kadar konforlu bir yolculuk sunuyor ve birden fazla oturma konfigürasyonuna imkân tanıyor. Böylece ister işiniz için, ister bireysel kullanım için olsun, modern yapısıyla farklı gereksinimlere cevap veriyor.

Yeni Jumpy Panelvan: Profesyonellerin hayatına konfor katıyor!

Citroën’in stil, çok yönlülük ve konforun üst düzeyde birleşimini sunan yeni ticari araç modeli yeni Jumpy Panelvan, Türkiye’de 1.130.000TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Segmentindeki en düşük yakıt tüketimi ve emisyon değerlerine sahip araçlardan biri olan ve bu sayede çok uygun işletim maliyetleri sağlayan Jumpy Panelvan’da yer alan 2.0L BlueHDi dizel motor, 6 ileri manuel (145 HP) ve 8 ileri otomatik (180 HP) şanzıman ile beraber sunuluyor. Yeni tasarımıyla tüketicilerin karşısına çıkacak olan Jumpy Panelvan, yeni marka logosu, yenilenmiş ön paneli ve yeni tasarımıyla dikkat çekiyor. Kabinde ise yeni teknolojiler ve konfor özellikleri öne çıkıyor. Dijital gösterge ekranı, yeni direksiyon simidi, 5 inç dokunmatik ekran, E-Toggle vites seçici ve sürüş fonksiyonları gibi yeni özelliklerle donatılan Jumpy Panelvan, profesyonellerin hayatına konfor katıyor. Ayrıca yeni modelde sunulan Teknoloji Paketi opsiyonu ile 180 derece HD Geri Görüş Kamerası, 10 inç HD dijital gösterge paneli ve 10 inç HD multimedya ekranına sahip olunabiliyor. Yeni Jumpy Panelvan’ın yeni güvenlik özellikleri arasında ise Hız Limiti Asistanı, Şerit Takip Asistanı, Aktif Acil Fren Desteği ve Uzun Far Asistanı gibi yenilikçi özellikler yer alıyor.

Yeni Jumper: İddialı Tasarım!

Yeni Jumper, kendi segmentindeki benzersiz özelliklere, sürüş yardımcıları ve bağlanabilirlik yenilikleriyle, konforu tamamen yeni bir seviyeye taşıyor. Modelin motor yelpazesi de kapsamlı bir şekilde elden geçirildi. Böylece ticari araç sürücülerine daha fazla verimlilik ve daha düşük işletme maliyetleri sağlıyor. Yeni Jumper, 2 tona kadar taşıma kapasitesiyle Citroën’in en güçlü hafif ticari aracı olmayı sürdürüyor. Her gün optimum çalışma koşullarını sağlayan, binek otomobil seviyesinde bir dizi yenilikçi donanıma sahip. Yeni Jumper’ın ön cephesi, modelin karakterini daha da güçlendirmek ve aerodinamik özelliklerini geliştirmek için yeniden tasarlandı. Tampon, artık gövde rengindeki radyatör ızgarası ve yan aynalar, bu düşünceyle yeniden şekillendirildi. Darbe korumasını daha da artırmak için siyah alt bölüm güçlendirildi. Daha zarif yeni opsiyonel FULL-LED far sistemi, halojen farlara göre yüzde 30 daha verimli oldu. FULL-LED far opsiyonu ı̇le birlikte dönüş sırasında aydınlatma görevi gören sis farları da geliyor. Bunlara ek olarak, arka aydınlatma grubunun tasarımı da yenilendi. Yeni Jumper’ın yolcu kabini de yenilendi. Ön konsol, yeni 7 inçlik dijital TFT gösterge paneli ve geniş merkezi ekranla, gelişmiş ergonomi ve daha zarif bir tasarım sunmak üzere yeniden tasarlandı. Direksiyon, şanzıman kumandası ve kapı panelleri de güncellendi. Yeni Jumper’da 10 inçlik Android tabanlı dokunmatik multimedya ekranı sunuluyor. Bu ekran, radyo veya navigasyon gibi işlevleri içeriyor. Akıllı telefon benzeri, ergonomik tasarımlı ve kısayol işlevi gören widgetlar ile kolay ve akıcı bir kullanım sunuyor. Bluetooth eller serbest işlevi, akıllı telefon için kablosuz Carplay ve Android Auto ile ekran yansıtma ve 3D navigasyon özelliklerine de sahip. Yeni Jumper’da yer alan yeni iç döşeme ise kullanışlılığı artırıyor. Yeni Jumper ile birlikte opsiyonel olan pek çok güvenlik donanımı standart olarak sunuluyor. Akıllı Hız Asistanı, Sürücü Dikkat Uyarı Sistemi, Acil Fren Destek Sistemi, Şerit Takip Asistanı ve Arka Park Sensörü yer alıyor.

Yeniden tasarlanan ve üstün kullanım kolaylığı sağlayan yeni Jumper, performans ve verimliliği birleştiren motorlarla donatılıyor. Yeni 2.2 dizel motor 140 HP ve 180 HP olmak üzere iki güç seçeneği ve yeni 6 ileri manuel şanzımanla sunuluyor. 180 HP versiyonunda ilk kez 8 kademeli otomatik şanzıman tercih edilebiliyor. Farklı gövde tipleriyle seçme özgürlüğü sağlayan yeni Jumper, profesyonellerin tüm gereksinimlerini karşılayan zengin bir gövde tipi çeşitliliğine sahip. 4,04 metrelik aks mesafesi ile sunulan panelvanlar, 13 ile 15m3 olmak üzere toplam 2 farklı yükleme hacmiyle, sunuluyor. Yeni Citroën Jumper, Türkiye’de 1.330.000TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.