İstifalarını CHP Genel Merkezi’ne ileten üyeler, herhangi bir gerekçe belirtmeden partiyle olan bağlarını resmen sonlandırdı. Sessiz sedasız gerçekleşen bu toplu istifalar, partinin Mardin'deki teşkilat yapılanmasında krize yol açtı. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Mardin İl Başkanı Mahmut Duyan, istifaları doğrularken, sürece dair detaylı bir yorumda bulunmaktan kaçındı.

CHP Genel Merkezi’nin önümüzdeki günlerde Mardin İl Başkanlığı için yeniden yapılanma sürecine girmesi bekleniyor. Parti kulislerinde, istifaların arkasında il örgütü içindeki fikir ayrılıkları ve yönetim anlayışına dair anlaşmazlıkların olabileceği konuşuluyor.

Mardin gibi stratejik ve siyasi çeşitliliği yüksek bir ilde yaşanan bu gelişme, CHP’nin yerel teşkilat yapılanmalarında yaşadığı sorunlara işaret ederken, partinin bölgedeki siyasi varlığını nasıl yeniden inşa edeceği merak konusu.