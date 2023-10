İstanbul’da düzenlenen “With Chery With Love” etkinliğinde bu defa TIGGO7 PRO sahipleri bir araya geldi. Etkinlik kapsamında 70’i aşkın Chery TIGGO7 sahibi ve aileleri, Chery’nin Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ile yaptığı iş birliği kapsamında Riva Galera koyunu temizledi. 25 Chery TIGGO7 PRO sahibi ve aileleri ile etkinliğe gelen kullanıcılar, sahili temizledikten sonra Castello di Riva Oteli’nde düzenlenen brunch’ta birlikte keyifli bir gün geçirdiler. Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) iş birliğiyle sosyal sorumluluk ve farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde temizlik yaptıklarını belirten Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan; “TURMEPA, denizleri temizlemek anlamında gönüllülük esasına dayalı birçok çalışma yapıyor ve biz de bu duyarlılığa destek olmak, farkındalık yaratmak için projeye dahil olduk. Denizler hepimizin, denizlerimizi ve sahillerimizi temiz tutmak ve bu alışkanlığı yaratabilmek adına Chery TIGGO7 PRO kullanıcılarımız ve aileleriyle birlikte sahilden yaklaşık 125 kilogram atık topladık” dedi.

Mart 2023’te Türkiye pazarına giren Chery, ülkemizdeki dördüncü “With Chery With Love” (WCWL) etkinliğinde TIGGO7 PRO kullanıcılarını Castello Di Riva Otel’de ağırladı. Birbirinden yeni ve renkli 25 adet TIGGO7 PRO ve 70’i aşkın kullanıcı ve ailelerinin katılımıyla düzenlenen “With Chery With Love” (WCWL) etkinliği, Deniz Temiz Derneği’nin (TURMEPA) sürdürdüğü temiz deniz mücadelesine destekle başladı. Kişi ve kurumların gönüllü katılımını teşvik eden “Kıyı Temizleme Etkinliği”nde Riva Galera koyunda temizlik yapıldı. Chery’nin deniz ve kıyıların korunması için gösterdiği kurumsal duyarlılık ile Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ile yapılan iş birliğine, TIGGO7 PRO sahipleri ve aileleri, 1 saat içinde, plastik, kağıt, cam şişe, gıda ambalajları vb. atıklardan oluşan, yaklaşık 125 kilogram çöp toplayarak önemli bir katkı sağladı. Yeni bir SUV olarak Chery TIGGO7 PRO’yu tercih eden kullanıcılar, hem kendileri gibi karar veren onlarca yeni insanla tanışarak sosyal bir bağ kurdular hem de sahili temizleyerek sosyal bir sorumluluk bilincini Chery Türkiye ile pekiştirdiler. Yeni dostlukların ve bağlantıların kurulduğu “With Chery With Love” (WCWL) etkinliği, Castello Di Riva Otel’de gerçekleşen brunch ile son buldu.

Farklı ülkelerde de yapılıyor!

2023 itibarıyla Chery, dünya genelinde 150’yi aşkın WCWL etkinliği gerçekleştirdi. Bu etkinlikler, Rusya, Orta Asya, Brezilya, Şili, Meksika, Peru, Kazakistan, Irak, Bahreyn, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Mısır, Güney Afrika ve Ekvador gibi ülkelerdeki müşterilere yönelik olarak düzenlendi.

Türk tüketicisinin beğenisini kazandı!

Uzun süredir otomobil kullanıcılarına küresel çapta yüksek teknolojili ve üst düzey kaliteye sahip ürünleri sunmaya odaklanan Chery, C-SUV segmentindeki TIGGO7 PRO modeliyle kısa sürede kullanıcıların ilgisini ve beğenisini kazandı. C-SUV segment satışlarında sürekli podyumda yer alan, bazı aylarda da en fazla satılan seçenek olan TIGGO7 PRO, tasarımı, teknolojisi ve güvenlik donanımıyla yeni bir seyahat deneyimi sunuyor. İç mekanında sahip olduğu ileri teknolojiyi hissettiren C-SUV’un kokpitteki 12,3 inçlik tam ekran LCD gösterge, 7 inçlik LCD gösterge ve 10,25 inçlik ultra net merkezi kontrol ekranından oluşan üç ekranlı yapısı, lüks ve teknolojinin uyumlu birleşimini temsil ediyor. Ayrıca merkezi kontrol ekranı havada süzülen tasarımıyla lüks duygusunu daha da güçlendiriyor. Ekran, gelişmiş çözünürlük ve dokunmatik geri bildirim düzeyine de sahip. Kullanıcıların eğlence ve pratiklik gereksinimlerini; klima, sunroof, müzik, navigasyon ve benzeri işlevler için sesli kontrol özelliği karşılıyor. Akıllı otomobil döneminin kapılarını aralayan TIGGO 7 PRO; anahtarsız giriş, tek tuşla çalıştırma, elektrikli katlanır yan aynalar, elektronik vites seçicisi, EPB ve AUTOHOLD, yüksek çözünürlüklü geri vites görüntüleri, 360 derece panoramik görüntüler ve kablosuz şarj gibi birçok akıllı teknolojiyi kullanıma sunuyor.

1500 litreye varan bagaj hacmi!

Chery TIGGO7 PRO, mükemmel tasarımı ve genel gövde yapısıyla kullanıcılara konforlu bir sürüş deneyimi vadediyor. 4500 mm uzunluk ve 2670 mm aks mesafesi ile ferah bir iç hacmin işaretlerini veren TIGGO7 PRO, 5 kişilik kullanımda 475 litrelik bagaj hacmi sunuyor. Farklı kullanım gereksinimlerini karşılamak üzere arka koltukların katlanmasıyla bu hacim 1500 litreye kadar ulaşıyor. TIGGO7 PRO, 6 yönlü elektrikli ön koltuklar ve koltuk ısıtması ile sürücüye gelişmiş bir konfor ve rahatlık seviyesi sağlıyor. Koltuk minderi kalın yan desteklere, koltuk sırtlığı ise güçlü yan desteklere sahip. Bu ergonomik tasarımın da katkısıyla ister günlük işe gidiş-gelişler isterse de uzun soluklu yolculuklar olsun TIGGO 7 PRO rahat ve keyifli bir seyahat deneyimi yaşatıyor.