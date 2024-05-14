Çin’in önde gelen otomotiv üreticisi Chery, teknolojik yenilik ve ürün iyileştirmelerinin gelmiş olduğu en son noktayı temsil eden TIGGO serisi ile dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Chery'nin tasarım estetiği, teknolojik yenilik, kalite kontrol ve kullanıcı deneyimindeki mükemmelliğini ortaya koyan TIGGO ailesinin en büyük üyesi TIGGO 8 serisi, gelişmiş güç-aktarma sistemleri, gösterişli iç tasarımı ve akıllı özellikleri ile küresel tüketicilerin beğenisini kazandı. Genç tüketici kitlesinin beklentilerine cevap vermek üzere tasarlanan TIGGO 4 serisi ise, kapsamlı güvenlik özellikleri, akıllı teknolojiler, lüks iç mekan ve verimli güç-aktarma sistemi sayesinde kısa sürede dünya genelinde kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı.

Çin’in üst üste 21 yıldır binek otomobil ihracatının lider markası Chery, yenilikçi modelleriyle sektördeki iddiasını artırmaya devam ediyor. Markanın, 2024 Pekin Otomobil Fuarı’nda tanıttığı TIGGO ailesi, yenilikçi özellikleriyle küresel pazarlardaki gücünü hızla artırıyor. Chery’nin üstün performans, en ileri teknoloji ve uluslararası alanda kabul gören kalite standartlarla geliştirdiği TIGGO ailesinde, ulaşımın geleceğine dair önemli bir vizyon sağlayan üstün teknolojik araştırma ve ürün geliştirmenin zirvesini temsil ediyor.

Teknolojik yenilik ve tasarım estetiği bir arada!

Bağımsız Ar-Ge’nin ön saflarında yer alan Chery, teknolojik sınırları zorladığı modelleriyle kaliteye olan bağlılığını somutlaştırıyor. TIGGO 7, TIGGO 8 ve TIGGO 4’ten oluşan TIGGO serisi, Chery’nin teknolojik yenilik ve ürün optimizasyonundaki zirvesini gözler önüne seriyor. Tüm bu modeller, Chery’nin kaliteyi ön planda tutma konusundaki temel ilkesini en somut örnekleri arasında. TIGGO ailesi markanın tasarım estetiği, teknolojik yenilik, kalite güvencesi ve kullanıcı odaklı deneyimindeki mükemmelliğini ortaya koyuyor. TIGGO 8 serisi, kapsamlı bir şekilde geliştirilen güç-aktarma sistemleri, lüks iç tasarım ve akıllı özellikler ile dünya genelinde tüketicilerin büyük beğenisini ve övgüsünü kazandı.

TIGGO 8 Orta Boy SUV’da lider!

TIGGO 8, JD Power 2023 Çin APEAL (Otomotiv Performansı, Uygulaması ve Düzeni) Araştırması'nda Orta Boy SUV Segmentinde birinci oldu. TIGGO 8, 2023 CACSI'de (Çin Otomotiv Müşteri Memnuniyeti Endeksi) kendi segmentinde şampiyon oldu. Tüm bu ödüller, TIGGO 8 serisinin üstün kalitesinin ve kullanıcı memnuniyetinin kanıtı. Ayrıca Chery'nin hem ürün performansını hem de marka itibarını artırma konusundaki kararlılığının altını çiziyor. TIGGO 7 serisi ise yollara çıktığı andan itibaren işçiliği ve kalitesi ile küresel pazarda ün yaptı. TIGGO 7 serisi, JD Power 2023 Çin APEAL Araştırması'nda Orta Ölçekli Ekonomik SUV Segmentinde birinci oldu. Ayrıca TIGGO 7 PRO, üstün tasarım ve performansıyla 2021 ve 2022 yıllarında iki yıl üst üste Katar pazarında en çok satan SUV olarak öne çıktı. TIGGO 7 Serisi, 2023 yılında Katar'daki SUV alt pazarında satış lideri oldu. Ayrıca Katar pazarında yıllık satışlarda 1.000 adedi aşan ilk model oldu. Bu başarı aynı zamanda, Chery'nin akıllı güvenlik teknolojisi ve küresel liderlik konusundaki uzmanlığını ortaya koyuyor.

Genç kullanıcılara özel tasarım: TIGGO 4!

Genç tüketiciler için özel olarak tasarlanan TIGGO 4 serisi, kapsamlı güvenlik özellikleri, akıllı teknolojisi, lüks iç mekanı ve verimli performansıyla dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların güvenini kazandı. TIGGO 4 PRO, standart olarak altı hava yastığı, 360 derece panoramik görüntü sistemi ve ESP (Elektronik Stabilite PROgramı) dahil gelişmiş güvenlik özellikleriyle donatılıyor. Böylece tüm yolcular için kapsamlı ve etkili koruma sağlıyor. Motor seçenekleri açısından, benzersiz güç-aktarma sistemiyle öne çıkıyor ve performansı ile yakıt verimliliği arasında bir denge kuruyor. Dahası, TIGGO 4 PRO, JD Power 2023 Çin İlk Kalite Araştırması'nda (IQS) Kompakt SUV Segmentinde birinci olarak performans, alan, konfor, zeka, güvenlik, dayanıklılık ve güvenilirlikteki üstünlüğünü tescil etmiş oldu. Bu başarı, hak ettiği takdirin ve övgülerin altını çiziyor.