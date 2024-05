Çin’in önde gelen otomotiv üreticisi Chery, yeni nesil SUV modelleriyle dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Markanın C-SUV segmentindeki başarılı oyuncusu TIGGO 7 PRO, TIGGO ailesinin imzası niteliğindeki “Angel Wing Star” ön ızgarası ile lüks bir tasarım konseptinin somut örneğini sergiliyor. TIGGO 7 PRO, 7DCT şanzıman sistemiyle eşleştirilen 1.6 TGDI bir motora sahip olmasıyla öne çıkıyor. Modelin akıllı kokpiti; fütüristik teknolojiyi insan odaklı tasarımla mükemmel bir şekilde bütünleştirerek sürücü ve yolculara benzersiz bir akıllı seyahat deneyimi sunuyor. Chery, ürün kalitesine olan güvenini yansıtan ve her kullanıcıya uzun vadeli güvence sağlayan 5 yıl veya 150.000 kilometreye kadar kapsamlı bir garanti sunuyor. TIGGO 7 PRO, ulaşımdan daha fazlasını sunuyor ve kaliteli yaşama değer veren bir yaşam felsefesini bünyesinde barındırıyor.

Chery’nin başyapıt modellerinden biri olan TIGGO 7 PRO, ileri seviye teknolojisiyle otomotiv sektörünün gelecekteki trendini belirlerken, şık ve zarif iç mekanıyla Türk tüketicilere benzersiz ve üst düzey bir seyahat deneyimi sunmaya devam ediyor. TIGGO 7 PRO, TIGGO ailesine özgü “Angel Wing Star” ön ızgara, arka aydınlatma grubu ve genel paketi tamamlayan dinamik 18 inç alaşım jantlarla lüks bir tasarım konsepti ortaya koyuyor. SUV modelde yer alan 1,17 metrekare ile geniş bir aydınlatma alanına sahip panoramik açılır tavan, parlak yıldızlı gökyüzünü iç mekana taşıyarak her yolcunun gece gökyüzünün romantizminden ve huzurundan keyif almasını sağlıyor. Böylece olağanüstü bir görsel deneyim sunuyor.

Chery TIGGO 7 PRO, 7DCT şanzımanla eşleştirilen 1.6 TGDI bir motora sahip. Bu güç kombinasyonu, mükemmel güç tepkisi ve hızlanma performansı sunarak sürücü için heyecan verici bir sürüş deneyimi sağlıyor. Böylece her yolculukta sürüş keyfi ve heyecan sunuyor.

Akıllı kokpitle üstün bir teknolojik deneyim!

TIGGO 7 PRO'nun akıllı kokpiti; ileri teknolojiyi insan odaklı tasarımla bütünleştirerek sürücü ve yolculara benzersiz bir akıllı seyahat deneyimi sunuyor. Üç ekranlı etkileşimli

sistem, her yolculuğu teknoloji ve eğlence ile zenginleştiriyor. Bunun dışında sesli kontrol sistemi, işlevleri kolaylaştırarak kullanıcıların basit sesli komutlarla müzik, klima ve diğer işlevleri zahmetsizce kontrol etmelerine olanak tanıyor. Bu teknoloji, kullanıcının her türlü gereksinimine cevap veriyor. İç mekanda yer alan N95 hava filtreleme sistemi, dışarıdaki havayı etkili bir şekilde izole ediyor. Bu sistem otomobilin içinde sürekli olarak taze ve sağlıklı hava akışı gerçekleştirirken her nefesin temiz olmasını sağlayıyor ve sürücü ile birlikte yolcuların sağlığını koruyor. Chery TIGGO 7 PRO’da yer alan sensörlü bagaj kapağı, bagajı yüklemede olağanüstü bir kolaylık sağlıyor. Yüksek çözünürlüklü panoramik görüntüleme sistemi dar veya karmaşık alanlarda bile güvenli park ve gelişmiş bir görüş sağlıyor. Ayrıca, 50 W kablosuz hızlı şarj sistemi enerjiyi hızlı bir şekilde yeniliyor ve yolculuk boyunca kesintisiz iletişim ve eğlence için elektronik cihazların her zaman şarjlı olmasını sağlıyor. TIGGO 7 PRO ayrıca sürüş güvenliğini ve konforunu artıran, her yolculuğu daha güvenli ve keyifli hale getiren gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS) ile donatılıyor.

Müşteri hizmetlerinde yeni standartlar belirliyor!

Üstün ürün özelliklerine ek olarak, TIGGO 7 PRO, müşteri hizmetlerinde de yeni bir standart belirliyor. Chery, ürün kalitesine olan güvenini yansıtan ve her kullanıcıya uzun vadeli güvence sağlayan 5 yıl veya 150.000 kilometreye kadar kapsamlı bir garanti sunuyor. Ek olarak, tüm TIGGO 7 PRO kullanıcıları, her açıdan verimliliği ve kaliteyi artıran VIP satış sonrası hizmet sistemi ile özel bir servis danışmanı avantajından da yararlanıyor.