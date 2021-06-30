Zonguldak Valiliğinden denizde oluşan kirlilik ile ilgili açıklama

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak Valiliği, Kilimli ilçesine bağlı Muslu beldesi santraller bölgesinde denizde kirlilik oluştuğuna dair basında ve bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan iddialar üzerine inceleme başlatıldığını açıkladı.

Zonguldak Valiliği’ndan yapılan açıklamada; yerel basın ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan iddialar üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yapılmak üzere olayın gerçekleştiği belirtilen bölgeye gidildiği belirtilerek; “Bahsi geçen olay ile ilgili olarak ilk aşamada faaliyetlerini sürdürülen termik santral işletmelerinde tesis sahaları içerisinde denetimler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli tarafından kirliliğin görüldüğü belirtilen bölgede denizde ve kıyı şeridi boyunca incelemeler yapılmıştır. Faaliyetlerini sürdürülen termik santral tesislerinin kıyı kesimi açıklarında, denizde kaynağı ve muhteviyatı tespit edilemeyen, kıyıya paralel olarak uzanan, yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ortalama 30-40 metre genişliğinde köpük niteliği taşıyan bir unsura rastlanmıştır.

Söz konusu unsurun muhteviyatının anlaşılabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yeterlik verilmiş akredite bir laboratuvarla iletişime geçilmiş, ayrıca aynı gün gece saatlerinde de denetimler sürdürülmüştür. Bu sabah sabah saatlerinde ilgili laboratuvar personeli ile bölgeye gidilerek, tesislerden ve denizde numune alımı gerçekleştirilerek denetimlere devam edilmiştir. Bu süreçte bölgede denetimler yoğun olarak sürdürülecek olup, ilgili laboratuvar tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletilecek olan numune analiz sonuçlarına göre de detaylı değerlendirmeler yapılacaktır” denildi.