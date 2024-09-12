Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider bir dizi ziyaret ve ‘Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli’ toplantısı için Aksaray’a geldi. İlk olarak Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nu ziyaret eden Gizligider daha sonra Aksaray Ziraat Odasında gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Burada ‘Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli’ni anlatan Bakan Yardımcısı Gizligider, Türkiye’nin tarımsal üretimi ve su alanında sıkıntıları hakkında bilgiler verdi. Türkiye’de üretimin arttığını ifade eden Bakan Yardımcısı Gizligider, “Tarımda gayrisafi yurtiçi hasılamız, biz bu yıl Fransa’yı ve Rusya’yı da geçtik ve 68,5 milyar dolara ulaştık. Bu konuda tabii ki Çin, zaten hem insan hem de toprak kaynağı, arazi ve iklim itibari ile başta Hindistan, Amerika, Brezilya Meksika ve 6. sıradayız ve Türkiye tüm dünyadaki 4.4 trilyon yani 4 trilyon 400 milyar dolarlık bu yatırım içinde 68,5 milyarla 6. sırada. Biz bunu yeterli bulmuyoruz. Ama bilin ki Türkiye büyük bir tarım ülkesi. Özellikle 1 yıl itibari ile tüm ürettiğimiz ve sattığımız malların tamamının dolar üzerinden karşılığı buymuş” dedi.



“Konya ve Aksaray Kahire olacak”

Su konusunda ülke genelinde ciddi bir sıkıntı olduğuna dikkat çeken Bakan Yardımcısı Gizligider, “2030 yılı itibari ile su kotasının binin altına düşmesi ve Türkiye’nin su fakiri ülke olması söz konusu. Bende son 2 yılın kuraklık haritası var. Neredeyse yüzde 40’a varan bir değişim. Yüzde 10’a varan bir nüfus artışına gideceğiz ama yüzde 20’ye varan bir su azalışı olacak. 2030, 6 yıldan daha az. Biz şu anda eğer hiçbir tedbir almazsak 2030 itibari ile bin metreküpün altına düşeceğiz ve su fakiri ülke olacağız. Şöyle diyorlar, ne demek su fakiri, Konya ve Aksaray, Kahire olacak” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Gizligider, protokol üyeleriyle birlikte Aksaraylı üreticilere burada ‘Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli’ni anlattı.

Toplantıya Bakan Yardımcısı Gizligider'in yanı sıra Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AK Parti Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk, Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek, İl Genel Meclis Başkanı Latif Ağır, ATSO Başkanı Ahmet Koçaş ve çok sayıda üretici katıldı.