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Yurt genelinde hava durumu ( 28 Nisan 2022)
Yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege’nin doğusu, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve (Malatya hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara kıyıları ile Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Çevre 28.04.2022, 09:46 28.04.2022, 10:05
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde zamanla güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
- İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 20
- İzmir: Az bulutlu ve açık 28
- Adana: Parçalı ve az bulutlu 29
- Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24
- Samsun: Parçalı bulutlu 16
- Trabzon: Parçalı bulutlu 16
- Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
- Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27