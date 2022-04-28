Yurt genelinde hava durumu ( 28 Nisan 2022)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde zamanla güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 20

Parçalı ve az bulutlu 20 İzmir: Az bulutlu ve açık 28

Az bulutlu ve açık 28 Adana: Parçalı ve az bulutlu 29

Parçalı ve az bulutlu 29 Antalya : Parçalı ve az bulutlu 24

: Parçalı ve az bulutlu 24 Samsun: Parçalı bulutlu 16

Parçalı bulutlu 16 Trabzon: Parçalı bulutlu 16

Parçalı bulutlu 16 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27