Yıldız Dağı’nda kar kalınlığı 65 santimetreye ulaştı

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde kar kalınlığı 65 santimetreye ulaştı.

Sivas’ta havaların hissedilir derecede soğumasıyla birlikte yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde de yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu. Kayak merkezinde kar kalınlığı 65 santimetreye yaklaşırken, bölgede iş makineleriyle yollarda kar temizleme çalışması yapıldı. Kayak merkezindeki bungalov evler ise kar altında güzel görüntüler oluşturdu.