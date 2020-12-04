Yaylada ölüme terk edilen at günler sonra hayvanseverler tarafından kurtarıldı

Trabzon’un Çaykara ilçesi Bayraklı yaylasında ölüme terk edilen atı bulan hayvanseverler bakımını üstlendi.

Çaykara ilçesi Bayraklı yaylasında bir ay önce ölüme terkedilen sahipsiz bir atın bakımsızlıktan ölmek üzere olduğu bilgisini alan Taşören Mahallesi sakinlerinden Rasim Tuncer durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Çaykara İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ve Çaykara Belediyesi İtfaiye ekipleri Bayraklı Yaylasına giderek yaptıkları tüm aramalara rağmen atı bulamadılar. Bu gelişme üzerine Çaykaralı hayvanseverler kaybolan atın bulunması için seferber oldular. Rasim Tuncer, Ömer Deberberoğlu, Abdullah Tuncer ve M.Ali Tuncer isimli gönüllülerden oluşan ekip, kar üzerinde yürüyerek çetin arazı şartlarıyla mücadele ederek Bayraklı Yaylası’na ulaşmayı başardılar.

Her tarafın kar ile kaplı olduğu Bayraklı Yaylası’nda Drone ile arama yapan gönüllü hayvanseverler kayaların üstünde yaşam savaşı veren açlıktan ve soğuktan ölmek üzere olan atı buldular. Atın karnını doyuran gönüllü vatandaşlar daha sonra Bayraklı Yaylasından aldıkları atı yaklaşık 20 km yol yürüdükten sonra Taşören Mahallesine getirdiler. Hayvansever gönüllü vatandaşlar atın yem ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olurken, sağlıklı bir ortamda dinlenmeye alınan atın son durumunun son derece sağlıklı olduğu ifade edildi.