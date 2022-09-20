Yalova’da aç tilkiyi elleriyle beslediler

Yalova’daki bir mesire alanında piknik yapan vatandaşlar, yanı başlarına kadar gelen aç tilkiyi elleriyle besledi.

Merkeze bağlı Kadıköy beldesindeki mesire alanına inen aç tilki, vatandaşlar tarafından beslendi. Kendisine atılan yiyecekleri afiyetle yiyen tilkiyi gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. İnsanlarla yakınlaşan tilki kendisine atılan yiyeceklerle açlığını giderdi. Karnını doyuran tilki bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Bu anları vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla anbean kaydetti.