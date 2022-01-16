Türkiye’nin en büyük tam otomatik kapalı otoparkı açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük tam otomatik kapalı otoparkını Bayraklı’da inşa etti. Son testlerin yapıldığı otopark, yakında hizmete açılacak. 66,5 milyon lira yatırımla hayata geçirilen Smyrna Tam Otomatik Otoparkı, 636 araç kapasitesiyle bölgenin otopark ihtiyacına cevap verecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kent genelindeki otopark kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda otopark yatırımları sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı’da 636 araçlık Türkiye’nin en büyük tam otomatik otoparkının açılışını yapmaya hazırlanıyor. Otopark ihtiyacını karşılamaya yönelik yatırımlar çerçevesinde belediye, Karabağlar’da yaklaşık 20 milyon lira maliyetle 160 araç, 38 motosiklet kapasiteli Selvili Otoparkı’nı ve Yeşilyurt Mustafa Necati Kültür Merkezi’nde 153 araç kapasiteli yer altı otoparkını hizmete açmıştı.

Yenigül: “Otopark sayısını artırmaya devam edeceğiz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanı Murat Yenigül, “Bulunduğumuz bölge, Bayraklı’daki yeni kent merkezi. Adliyenin ve çalışan nüfus oranının yoğun olduğu bir bölge. İleride oluşabilecek otopark sorununu düşünerek bu yatırımı planladık. Otoparkın tasarımı ve yazılımında yerli firmalar çalıştı. Smyrna Tam Otomatik Otoparkı’nın kamu kaynaklarıyla yapılmış Türkiye’nin en büyük tam otomatik otoparkı olması da ayrıca çok değerli. Ayrıca bu bölgede 108 araçlık açık otopark alanı da oluşturduk. Kentteki otopark sayısını artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Solak: “Tamamen otonom bir sistem”

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Genel Müdürlüğü Smyrna Tam Otomatik Otoparkı Teknik İşler Şefi Sevgin Solak, “Otoparkımız tamamen otonom bir sisteme sahip. Otopark, otomasyon sistemi ve bilgisayar kontrolü ile çalışıyor. 636 araç kapasiteli, 6 araç asansöründen oluşuyor. Araç giriş işlemi aracın boyunun ölçülmesiyle başlıyor. Kullanıcının kabinet içine girmesiyle birlikte park işlemi tamamen otonom bir şekilde devam ediyor. Kullanıcımız aracının iniş bilgilerini ekranlarda görebilir. Yoğunluğa göre değişmekle birlikte sürücüler ortalama 3,5 dakika içinde aracını teslim alabilir” diye konuştu.

Yeşil bina

İzmir Adalet Sarayı’nın da aralarında bulunduğu büyük iş merkezlerine ev sahipliği yapan Bayraklı Salhane Mahallesi’nde bin 100 metrekarelik alanda çelik konstrüksiyondan yapılan 44 metre yüksekliğindeki otopark, 18 araç park katından oluşuyor. Adını bulunduğu Bayraklı Smyrna Meydanı’ndan alan Smyrna Tam Otomatik Otoparkı’nın 12 katında binek, 6 katında ise yüksek araçlara yer verilecek. Giriş katından aynı zamanda 6 araç giriş veya çıkış yapabilecek. Otopark tamamen otonom bir sistem ve hız-enerji verimliliği yüksek yazılımla hizmet verecek. Binanın zemin katında sürücülerin araçlarını bekleyecekleri fuaye alanı ve gişe bulunuyor. Çevre yapılarla uyumlu mimarisiyle dikkat çeken tam otomatik otoparkın cephesinde yeşil bitki örtüsü yer alıyor.