Tunceli’de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Tunceli’de kar nedeniyle kapalı bulunan 71 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Tunceli’de Pazartesi akşamından itibaren özellikle Pülümür, Ovacık, Nazımiye ve Hozat ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 163 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı çok sayıda ekibin çalışmasıyla köy yollarının büyük bölümü yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı bulunan 71 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları ise devam ediyor.

Öte yandan, Karayolları 86. Şube Şefliğine bağlı ekipler de Tunceli-Erzincan karayolunda tuzlama ve yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, Tunceli-Erzincan karayolunu kullanacak olan sürücüleri, çığ ve kaya düşmesi konusunda uyardı.