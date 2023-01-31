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Tunceli’de jandarmadan yaralı atmacaya şefkat eli
Tunceli’de jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı atmaca kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Çevre 31.01.2023, 19:21
Tunceli’de jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı atmaca kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Pertek ilçesi Dorutay köyünde jandarma ekipleri yaralı halde atmaca kuşu gördü. Ekipler, yaralı hayvana ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeline teslim etti.