Tunceli’de anneleri ölen yavru sincaplar biberonla besleniyor

Tunceli’de anneleri araç çarpması sonucu ölen 2 yavru sincap biberonla besleniyor.

Tunceli merkez Alibaba Mahallesi’nde vatandaşlar, anneleri araç çarpması sonucu ölen 2 yavru sincabı yuvalarından alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine teslim etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince her gün düzenli olarak biberonla beslenen ve fındık verilen yavru sincapların erişkinliğe ulaşmalarının ardından yeniden doğal hayata salınacakları belirtildi.