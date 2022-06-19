Torbalı’daki yangın kontrol altında

İzmir Torbalı’da, orman dışı zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir’in Torbalı ilçesinde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle orman dışı zeytinlik alanında yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 helikopter ve 2 uçakla yangına müdahale edildi. Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınırken alanda soğutma çalışmaları başlatıldı.