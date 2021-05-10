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Tellere takılan yaban keçisi tedavi altına alındı

Tunceli’de tellere takılan yaban keçisi vatandaşların yardımıyla kurtarıldıktan sonra, ilçe tarım müdürlüğüne getirilerek tedavi altına alındı.

Çevre 10.05.2021, 12:58
Tellere takılan yaban keçisi tedavi altına alındı

Tunceli’de tellere takılan yaban keçisi vatandaşların yardımıyla kurtarıldıktan sonra, ilçe tarım müdürlüğüne getirilerek tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çemişgezek ilçesine bağlı Uzungöl köyünde sürü halinde gezen yaban keçilerinden bir tanesi köy mezarlığının bahçe tellerine takıldı. Yaralanıp mahsur kalan yaban keçisi tellerden vatandaşların yardımıyla kurtarıldı, durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine bildirildi. Çemişgezek’ten köye giden ekipler yaralı hayvana ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürdü. Burada veteriner hekim gözetiminde tedavisi süren yaban keçisinin tamamen iyileşmesinin ardından tekrar doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

Yaban keçisinin kendilerine DKMP ekipleri tarafından kendilerine ulaştırıldığını anımsatan Veteriner Hekim Uğur Aydın;" Bize ulaştığında bitkin haldeydi. Biz de serumla müdahale ettik, yeterli gelmedi. Tedaviyi bugün tekrar devam ettiriyoruz, iyi geleceğini düşünüyoruz. Şuanda herhangi bir sıkıntısı yok" dedi.
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