Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli Büyükköy’de incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Rize’nin Çayeli ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelana maruz kalan afet bölgesi Büyükköy’de bir dizi incelme gerçekleştirdi.

14 Temmuz Çarşamba günü şiddetli sağanak yağmurun etkili olduğu Rize’de sel ve heyelana maruz kalan Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy’de selin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, beldede heyelanlardan etkilenen yerlerde inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı.