Tarihi Kuş Cenneti Hafik Gölü, doğaseverlerin akınına uğruyor

Hafik ilçesinde bulunan ve doğal güzelliği ile dikkat çeken Hafik Gölü, doğaseverlerin akınına uğruyor.

Sivas il merkezine 36 kilometre mesafedeki göl, doğal güzelliği ve biyolojik çeşitliliği ile de dikkat çekiyor. Hafta sonunu göl kenarında geçiren ziyaretçiler, bölgede trekking, deniz bisikleti, kampçılık, olta balıkçılığı, kuş gözlem gibi bir çok faaliyeti gerçekleştirebiliyor. Hafik Gölü, Tödürge Gölü’nden sonra Sivas’ın ikinci büyük doğal karstik gölü olarak göze çarpıyor. Yaklaşık 70 hektarlık yüzey alanına sahip olan göl, 1290 metre rakımda bulunuyor.

Hafik’teki Göl evleri Türkiye’deki tek örnek

Hafik Gölü’nde yapı kalıntısı olarak bulunan silindir biçimli çukurlar ve ağaç parçalarının göldeki kazıklara ait olduğu, bu buluntuların da evlerin, göl evleri gibi kazıklar üstüne yapılmış olabileceğini ortaya koyuyor. Pılır Höyük, daha önce İsviçre’deki Zürich Gölü ile Alp Gölleri’nde birçok örneği keşfedilen, Palafit adı verilen göl evleri türündeki yerleşim tarzının Türkiye’de ki tek örneği olma özelliğini de taşıyor.

Türkiye’nin 135 önemli sulak alanı arasında

Türkiye´nin uluslararası öneme sahip 135 sulak alanından birisi olan kuş cenneti Hafik (Koçhisar) Gölü, adını aldığı ilçenin 2 km kuzeyinde, jips platosu üzerinde gelişmiş olan doğu-batı uzanımlı geniş ve yayvan şekilli karstik çanağın tabanında, yaklaşık 2 km genişlikte bir alanı kaplıyor. Ortalama 1 metre derinlikte olan gölün en derin noktası ise 7 metreye kadar varıyor. Hemen hemen tüm çevresi sazlık, dibi balçıkla kaplı olan gölün su kaynağı daha çok tabanında kaynayan su, yağmur ve kar suları ile Sulatan (Sultan) Pınarı olarak göze çarpıyor.

Birçok balık türü bu gölde yaşıyor

Sülfat tuzu açısından zengin olan gölde; sazan, kambur sazan, ot sazanı, tatlısu kolyozu, siraz balığı, karabalık, karaburun balığı, tatlısu kefali, çöpçü balığı, kerevit gibi çok sayıda su canlısı yaşıyor. Hafik gölünün yağışlı mevsimlerde kabaran sularının Koç Deresi vasıtasıyla Kızılırmak ile buluşması da kuş çeşitliliğini artırıyor. Tam bir kuş cenneti, kuşların korunması gereken sulak alanlarından birisi olan Hafik Gölü’nde yaklaşık olarak 150 ila 200 kuş türü barınırken, 7-8 bin adet kuş ise beslenme ve kuluçka dönemini burada geçiriyor. Çevredeki meyve bahçelerinde de kızılgerdan, karatavuk, mavi baştankara, grisinekkapan, baştankara, sıvacı, tırmaşık, sarıasma, iskete, saka, ispinoz gibi ötücü kuşlar göze çarpıyor. Gölün çevresinde çam, meşe, kavak, kuşburnu ve karamuk gibi yöreye özgü bitki ve ağaç türleri bulunan bölgede kuşları doğal ortamlarında izlemeyi amaç edinen kuş gözlem meraklıları da kamp kurup, bir taraftan kitap okurken diğer yandan doğanın tadını çıkarıyor.

Doğal sit alanı ilan edilen gölün Ramsar’a aday olması bekleniyor

Hafik Gölü’nün “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” kısımları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 12.03.2020 tarih ve 66790 sayılı oluru ile tescil edilirken “Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan” kısımlarına dair tescil işlemleri ise sürüyor. Uluslararası öneme sahip olan sulak alanlar sözleşmesi Ramsar’a aday olması beklenen Hafik Gölü’nün çevresindeki endemik bitki türleri, gerek su altı canlı yaşamı ve gerekse de önemli kuşlara yaşam alanı sunması nedeniyle uluslararası statü kazanması bekleniyor. Tabiatı ile büyük beğeni toplayan gölün, Ramsar ile ziyaretçilerinin artacağı da düşünülüyor.

Bölgenin korunmasına yönelik proje hayata geçiyor

Gölün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve bilinçli ziyaret edilmesine yönelik de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından hazırlana proje de hayata geçiyor. Sivas Valiliği İl Özel İdaresi’nin iş ve işlemlerini yürüttüğü proje ile gölün ekosistemine uygun ahşap ve taş ağırlıklı çalışma yapılıyor.

Bölgede yürüyüş parkurları, sosyal donatı alanları da belli bir noktada hizmet verecek şekilde planlanırken, hassas davranılan projede gölün sadece bazı bölgelerine ziyaretin gerçekleşebileceği de öne çıkıyor.